Il dirigente di Deutsche Bank chiede il divieto del rapporto Wirecard

L’alto dirigente di Deutsche Bank incaricato dell’audit di Wirecard e un ex partner di Ernst & Young hanno intrapreso un’azione legale per cercare di impedire alla commissione parlamentare tedesca di nominarlo nel rapporto sullo scandalo.

Andreas Loetscher è stato uno dei due principali audit partners di Ernst & Young su Wirecard dal 2015 al 2017. Lunedì ha chiesto al tribunale amministrativo di Berlino di vietare la pubblicazione del rapporto, che sarà discusso venerdì al Bundestag. Il fallimento di Wirecard.

Questa mossa fa parte di una lotta tra gli ex revisori dei conti di Wirecard e i legislatori tedeschi. Ernst & Young ha già avuto una disputa con il parlamento su un severo rapporto separato emesso da un investigatore speciale che ha concluso che l’audit conteneva una serie di gravi difetti.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno dichiarato al Financial Times che la domanda di ingiunzione è stata presentata a titolo personale di Loetscher e che la mossa non è stata coordinata con il suo attuale o ex datore di lavoro. Deutsche Bank ha rifiutato di commentare ed Ernst & Young non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Wirecard è fallita dopo aver riconosciuto che 1,9 miliardi di euro di liquidità aziendale potrebbero non esistere mai. Da più di dieci anni è sottoposto a revisioni non qualificate da parte di Ernst & Young.

Dopo aver lavorato in Ernst & Young per oltre 20 anni, Loetscher è entrato in Deutsche Bank nel 2018 come responsabile della contabilità. Alla fine dello scorso anno si è temporaneamente dimesso dall’incarico, ma ha comunque prestato servizio come consulente revisore.

Ha affermato che il cambio di lavoro è stato il risultato di “sospetti insostenibili” da parte del comitato. All’epoca, Deutsche Bank ha dichiarato che ciò è avvenuto “su richiesta di Andreas e concordato da entrambe le parti”.

Il lavoro di Loetscher come revisore capo è noto al pubblico perché ha firmato personalmente l’audit Wirecard e il suo cognome è stato menzionato nei risultati annuali pubblici del gruppo sciolto.

Quando è stato invitato a testimoniare in un’udienza parlamentare sullo scandalo Wirecard nel novembre dello scorso anno, si è rifiutato di rispondere alle domande sulla base del fatto che il regolatore aveva indagato sulle sue azioni.

Poco dopo, il procuratore penale di Monaco ha annunciato di aver avviato un’indagine penale su alcuni partner di Ernst & Young tramite Wirecard.

Lochelle ha negato qualsiasi illecito, sostenendo che menzionare il suo nome in un rapporto pubblico violerebbe i suoi diritti sulla personalità. Il suo avvocato ha suggerito che potrebbe essere chiamato con le sue iniziali invece del suo nome completo.

Loetscher e i suoi avvocati non hanno risposto immediatamente all’inchiesta del Financial Times.