Il disaccordo Analisi-OPEC espone la crescente concorrenza economica tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita Reuters

Autori: Ghaida Ghantous e Marwa Rashad

DUBAI (Reuters)-Diversi analisti regionali hanno affermato che il raro disaccordo aperto tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sulla politica dell’OPEC mostra che la competizione economica tra le due maggiori economie arabe è in aumento e questa concorrenza non farà che intensificarsi.

Gli Emirati Arabi Uniti questo fine settimana si sono opposti alla proposta di estendere il limite di produzione per otto mesi e sono stati sostenuti dall’Arabia Saudita. Questo è un raro disprezzo ad Abu Dhabi. Il suo principe ereditario Mohammed bin Zayed Nahyan è stato un fedele alleato del principe ereditario saudita Mohammed Ben Salman .

I disaccordi hanno portato alla cancellazione dei negoziati OPEC+ lunedì.

Amir Khan, economista senior presso la Banca nazionale dell’Arabia Saudita, ha dichiarato: “L’attuale stallo dell’OPEC mostra che gli Emirati Arabi Uniti stanno spingendo in modo più ampio per salvaguardare i propri interessi economici e nazionali nei confronti dell’Arabia Saudita”.

L’alleanza tra gli ambiziosi giovani principi ha promosso una dura politica estera che li ha portati a lanciare operazioni militari nello Yemen, guidare il boicottaggio arabo del Qatar e reprimere i gruppi politici islamici in Medio Oriente e in altre regioni.

Ma mentre l’Arabia Saudita cerca di liberare la sua economia dalla dipendenza dal petrolio, è in competizione con gli Emirati Arabi Uniti per capitali e talenti stranieri, anche se gli economisti affermano che ci vorrà del tempo per sfidare veramente i centri commerciali, commerciali e turistici della regione.

L’analista politico degli Emirati Arabi Uniti Abdulkhaleq Abdulla ha dichiarato: “La competizione economica tra queste due maggiori economie arabe si sta intensificando e la concorrenza è destinata a intensificarsi”.

“Gli Emirati Arabi Uniti stanno esprimendo le proprie idee… ma il rapporto è forte e la leadership sa come risolvere il problema”, ha affermato.

Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti e l’Ufficio per le comunicazioni del governo saudita non hanno risposto immediatamente alla richiesta di Reuters di commenti sulle sue relazioni economiche e politiche.

Gli analisti hanno affermato che sebbene l’Iran e le organizzazioni islamiche nella regione generalmente credano che le minacce possano frenare le differenze politiche, si ritiene che i due paesi stiano affrontando sempre più problemi di sovranità economica.

Riyadh ha avvertito le società straniere che se stabiliscono una sede regionale nel paese prima del 2024, potrebbero perdere il loro contratto nazionale e, in un’altra sfida allo status degli Emirati Arabi Uniti come centro commerciale e commerciale della regione, ha rivisto il cambiamento dalle regole di importazione del Golfo escludere le merci prodotte nelle zone franche dagli stati, che è la principale forza trainante dell’economia di Dubai.

Diversi diplomatici nella regione hanno affermato che l’alleanza Emirati Arabi Uniti-Saudita ha fatto tutto il possibile per mettere al primo posto gli interessi economici nazionali, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19.

problema comune

Il primo segno di separazione è arrivato nel 2019, quando gli Emirati Arabi Uniti si sono ritirati dalla loro presenza militare nello Yemen, lasciando Riyadh in una guerra costosa che ha minacciato direttamente la sua sicurezza. Abu Dhabi mantiene ancora la sua influenza attraverso l’esercito yemenita, alcuni dei quali hanno sfidato il governo saudita in Yemen.

Mentre Riyadh ha agito per alleviare l’attrito con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulla sua situazione in materia di diritti umani e lo Yemen, gli Emirati Arabi Uniti hanno anche bloccato un accordo annunciato dall’Arabia Saudita a gennaio per ripristinare le relazioni politiche con il Qatar.

Sebbene gli Emirati Arabi Uniti abbiano stabilito relazioni con Israele lo scorso anno, che sono state sostenute da entrambe le parti a Washington, al contrario, Riyadh ha adottato misure provvisorie per migliorare le relazioni con la Turchia.

Tuttavia, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita sono ancora preoccupati che l’Iran espanda la sua influenza attraverso proxy regionali e minacce alla sicurezza, il che rappresenta un rischio per le sue ambizioni economiche.

Dopo l’attacco alle petroliere e agli impianti petroliferi sauditi nelle acque del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a contattare l’Iran per allentare le tensioni nel 2019. Riyadh ha accusato Teheran di questo, ma gli Emirati Arabi Uniti hanno negato l’accusa.

Il regno ha seguito l’esempio quest’anno e ha avviato negoziati diretti con Teheran sullo Yemen, dove sono caduti in un conflitto per procura. Questa mossa arriva mentre Biden cerca di far rivivere l’accordo nucleare tra una potenza globale e l’Iran.Riyadh si oppone all’accordo perché non affronta le capacità missilistiche e le attività regionali dell’Iran.

Parlando del rapporto tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, Hasnain Malik, capo della strategia azionaria di Tellimer, ha dichiarato: “Il potenziale allentamento di Stati Uniti e Iran, la transizione energetica e la concorrenza nei settori della diversificazione non petrolifera rendono questo periodo di divergenza particolarmente stimolante.”

Khan della Banca nazionale dell’Arabia Saudita ha affermato che, data la spinta globale per sbarazzarsi dei combustibili fossili, gli Emirati Arabi Uniti hanno investito molto nell’aumento della produzione di petrolio e sperano di agire rapidamente per monetizzare le riserve.

L’Arabia Saudita ha bisogno ancora di più della stabilità dei prezzi per realizzare grandi progetti interni promossi principalmente dal suo fondo sovrano.

Parlando delle differenze dell’OPEC, un diplomatico con sede a Riyadh ha dichiarato: “Ora puoi vedere lo scontro frontale e gli Emirati Arabi Uniti stanno giocando con le proprie forze”.

Gli accademici britannici e l’esperto di questioni del Golfo Christopher Davidson hanno affermato che sebbene le questioni economiche possano causare ulteriore disaccordo pubblico, si prevede che Riyadh e Abu Dhabi continueranno a gestire le questioni politiche con maggiore cautela al fine di mantenere un’immagine di unità.