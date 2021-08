Il dividendo aumenta del 17%, il prezzo delle azioni di Deere sale

Le azioni di Deere

È aumentato del 2,8% a mezzogiorno di mercoledì dopo che il produttore di attrezzature per l’edilizia, l’agricoltura e la cura del prato ha aumentato il suo dividendo del 16,7%. La società ha dichiarato che pagherà un dividendo di $ 1,05 per azione agli azionisti registrati il ​​30 settembre, che è superiore al precedente dividendo di 90 centesimi per azione dell’8 novembre.Sulla base dell’attuale prezzo delle azioni, il nuovo dividendo annuale significherà un rendimento da dividendo dell’1,11%, rispetto al rendimento dell’ETF iShares Industrial Select Sector

Tasso di rendimento implicito dell’1,22% e S&P 500

Secondo i dati di FactSet, è 1,33%. “L’ultimo aumento del nostro dividendo trimestrale riflette la recente forte performance di Deere e il successo della nostra nuova strategia e modello operativo”, ha affermato il CEO John May. “Questo dimostra anche la nostra fiducia nella direzione futura dell’azienda.” Il prezzo delle azioni di Deere è aumentato del 40,6% finora quest’anno, mentre l’ETF industriale è aumentato del 18,5% e l’indice Standard & Poor’s 500 è aumentato del 19,8%.

