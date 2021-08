Il dividendo della società è raddoppiato. Anche il suo titolo è in crescita.

dimensione del font

Campeggi World Holdings

Dopo che la società ha annunciato che avrebbe raddoppiato il suo dividendo, lunedì il titolo è aumentato di quasi il 6% negli scambi fuori orario.

Intorno alle 17:27 di lunedì, il prezzo delle azioni di questo concessionario di veicoli ricreazionali era di 39,45 dollari, in aumento del 5,9% rispetto al precedente prezzo di chiusura di 37,26 dollari.

Camping World Holdings (codice azionario: CWH) ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso dopo la chiusura di lunedì che il dividendo trimestrale regolare aumenterà da 25 centesimi a 50 centesimi per azione. Su base annua, l’utile per azione è di 2 USD, superiore a 1 USD.

La società ha sede a Lincolnshire, Illinois, e gestisce una rete nazionale di rivenditori di camper e centri di assistenza.

Il recente rendimento del titolo è stato dell’1,1% e il rendimento di quest’anno alla chiusura di lunedì (compresi i dividendi) è di circa il 45%, davanti all’indice S&P 500 del 25%.

Come evidenziato dalla performance del titolo, gli investitori hanno mostrato fiducia nel fatto che la società possa resistere alla pandemia in uno stato relativamente migliore rispetto ad altre società legate ai viaggi. linea di crociera, Anche se ci sono fattori imprevedibili, come la superficie della variante Delta.

Scrivi a Lawrence C. Strauss lawrence.strauss@barrons.com