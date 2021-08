Il divieto di espulsione per COVID-19 negli Stati Uniti scade dopo che il Congresso degli Stati Uniti non prende provvedimenti Reuters

Una portavoce dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha confermato che il divieto di espulsione è scaduto e ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Nonostante la spinta tardiva del presidente Joe Biden nella feroce variante Delta, il Congresso degli Stati Uniti non è riuscito a votare una legge per estendere il divieto, che protegge milioni di affittuari dall’essere costretti a lasciare le proprie case.

© Reuters. Un sacco a pelo è stato visto sulla sedia del deputato Usa Corey Bush (D-MO), che ha passato la notte sui gradini del Campidoglio Usa per sottolineare che il divieto di sgombero delle residenze federali legato alla pandemia sta per scadere. A Washington, negli Stati Uniti,

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.