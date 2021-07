Il divieto di sfratto residenziale negli Stati Uniti COVID-19 scade a mezzanotte Reuters

Poiché il divieto sta per scadere, il presidente Joe Biden, che non è riuscito a sollecitare il Congresso ad agire venerdì, ha chiesto ai governi statali e locali di pagare immediatamente i soldi.

Dalla fine di marzo 2020, gli sfratti sono stati sostanzialmente sospesi in base a varie misure. L’attuale divieto dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) è entrato in vigore nel settembre 2020 per combattere la diffusione di COVID-19 e prevenire i senzatetto. Pandemia. È stato esteso più volte, la più recente è stata estesa a sabato.

I gruppi di proprietari si sono opposti alla moratoria e alcuni proprietari hanno faticato a tenere il passo con i pagamenti di mutui, tasse e assicurazioni per le proprietà che non hanno reddito da locazione.

Ha chiesto come i genitori andrebbero a lavorare e si prenderebbero cura dei loro figli se i loro figli fossero stati espulsi. “In una mortale pandemia globale, non possiamo lasciare che le persone vivano per strada”, ha detto Bush sabato.

La senatrice democratica Elizabeth Warren ha dichiarato sabato: “In ogni stato di questo paese, le famiglie sono ora sedute intorno ai tavoli della cucina, cercando di capire come sopravvivere a una deportazione devastante, distruttiva e non necessaria. Scendi”.

Il Senato degli Stati Uniti si è riunito sabato, ma i leader non hanno detto che avrebbero preso in considerazione l’estensione del divieto di espulsione. La Casa Bianca ha chiarito che non amplierà unilateralmente l’ambito della protezione, ritenendo di non avere il potere legale per farlo.

Venerdì, dopo che i membri del Congresso repubblicano hanno deciso all’unanimità di bloccare la proposta di prorogarlo fino al 18 ottobre, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti si è aggiornata senza rivedere le misure di protezione degli inquilini. I leader democratici hanno affermato di non avere un sostegno sufficiente per mettere la proposta in votazione formale.

