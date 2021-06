Il DLocal dell’Uruguay era valutato quasi $ 9 miliardi quando ha debuttato sul Nasdaq Reuters

A settembre, DLocal ha raccolto circa 200 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato dalla società di private equity General Atlantic, valutato a 1,2 miliardi di dollari, diventando così la prima start-up in Uruguay ad ottenere lo status di unicorno.

La società è stata fondata nel 2016 e ha più di 330 commercianti sulla sua piattaforma, tra cui Amazon.com Inc (NASDAQ:) e Microsoft Corporation (Nasdaq:) e conduce affari in più di 29 paesi/regioni. L’anno scorso ha generato un fatturato di 104 milioni di dollari.

Il CEO di DLocal, Sebastián Kanovich, ha dichiarato in un’intervista a Reuters che DLocal prevede di utilizzare i proventi dell’IPO per aggiungere prodotti alla sua piattaforma ed espandere il suo ambito geografico.

Beneficiando del miglioramento del sentiment e del forte interesse degli investitori nelle società di pagamento, un certo numero di startup come Paymentus Holdings Inc e Flywire Corp sono state recentemente quotate in borsa. Un’altra startup di pagamenti, Marqeta Inc, sarà resa pubblica la prossima settimana.

