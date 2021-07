Il documento afferma che l’UE proporrà una nuova istituzione per risolvere il problema del denaro sporco Reuters

“Attraverso standard unificati e una supervisione più centralizzata, la Commissione europea sta introducendo importanti miglioramenti per intraprendere azioni concertate per combattere la criminalità finanziaria”, ha affermato Gigold. Ha aggiunto che, allo stesso tempo, l’UE dovrebbe intraprendere azioni legali contro i paesi dell’UE che non hanno attuato correttamente le norme antiriciclaggio.

Il documento afferma che le norme antiriciclaggio dell’UE saranno direttamente vincolanti per gli Stati membri per impedire ai criminali di sfruttare le differenze tra le agenzie di regolamentazione nazionali.

Non avendo alcun potere pan-UE per fermare il denaro sporco, Bruxelles fa affidamento sui regolatori nazionali per far rispettare le sue regole, ma non sempre cooperano pienamente.

Dopo che diversi paesi hanno iniziato a indagare su transazioni sospette per oltre 200 miliardi di euro condotte da Danske Bank attraverso la sua piccola filiale estone tra il 2007 e il 2015, l’Europa è sotto pressione per rafforzare l’applicazione delle norme antiriciclaggio.

LONDRA (Reuters)-I documenti dell’Unione europea hanno mostrato mercoledì che l’Unione europea proporrà una nuova agenzia per combattere il riciclaggio di denaro e nuove regole per la trasparenza nel trasferimento di beni crittografati, poiché l’Unione europea ha risposto alle richieste di azioni più dure per combattere il riciclaggio di denaro . .

