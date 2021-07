Il dollaro USA crolla al minimo di 1 mese dopo la Fed, rafforza altri cambi Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: il 3 dicembre 2018, un commerciante mostra banconote in dollari USA in un chiosco di cambio valuta a Karachi, in Pakistan. REUTERS/Akhtar Soomro



Autrice: Sujata Rao

LONDRA (Reuters) – Giovedì il dollaro USA è sceso al minimo di un mese dopo che la Fed si è impegnata ad aumentare i tassi di interesse ancora a tempo indeterminato, con una correzione dal dollaro USA a.

Anche gli sforzi della Cina per alleviare il nervosismo nel mercato azionario causato dalla repressione normativa su alcuni settori hanno aiutato: lo yuan è salito per il secondo giorno consecutivo e il tasso di cambio contro il dollaro ha toccato il massimo in una settimana.

Nel dollaro USA, il rally di un mese ha perso slancio prima della riunione della Fed di mercoledì e le osservazioni del presidente Jerome Powell secondo cui “c’è ancora una certa distanza” dall’aumento dei tassi di interesse sono sufficienti per sopprimere il dollaro USA. (La storia completa)

Dopo l’annuncio, il rendimento dei titoli del Tesoro USA è sceso Giovedì, il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso ulteriormente e il rendimento effettivo corretto per l’inflazione è sceso al minimo storico di -1,175%.

Alle 08:00 GMT, il dollaro USA è sceso dello 0,3% contro un paniere di valute a 91,98, il quarto giorno consecutivo di calo.

“Abbiamo visto il dollaro USA indebolirsi durante la notte e le persone hanno preso profitto dalle loro posizioni lunghe in dollari”, ha affermato Peter Kinsella, capo della strategia sui cambi di UBP.

Ha affermato che la Fed sembra probabile che inizi a tagliare i tassi di interesse verso la fine dell’anno e inizi ad aumentare i tassi di interesse nel 2023.

“Il signor Powell ci dice quello che già sappiamo. Non abbiamo nuovi segnali di riduzione o aumento dei tassi di interesse, il che significa che i dati sull’occupazione saranno molto importanti nei prossimi due o tre mesi”, ha aggiunto Kinsella.

L’andamento del dollaro USA ha permesso all’euro di salire leggermente a US$ 1.188, il massimo in due settimane.

Il dollaro australiano e il dollaro neozelandese, che fanno affidamento sulla crescita del mondo e dell’economia cinese, hanno ampliato i guadagni di mercoledì di oltre lo 0,4%.Tuttavia, il dollaro australiano è stato limitato a causa delle preoccupazioni che l’estensione del blocco COVID-19 a Sydney trascinerebbe l’economia nazionale.

Anche il dollaro canadese è aumentato dello 0,6% al massimo in due settimane

La sterlina, che è salita alle stelle sull’ottimismo sulla riapertura dell’economia britannica, ha toccato il massimo di un mese a 1,3940.

Allo stesso tempo, la polvere si è calmata dopo che la decisione di Pechino di inasprire le restrizioni sul settore del tutoraggio a scopo di lucro aveva stabilito nuove regole per i giganti della tecnologia e le aziende locali che desideravano quotarsi all’estero.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno detto a Reuters che la China Securities Regulatory Commission (CSRC) ha tenuto un incontro mercoledì sera con i dirigenti delle principali banche di investimento del mondo per calmare il nervosismo nei mercati finanziari.

Il renminbi offshore è aumentato dello 0,3% e l’indice delle valute emergenti è stato vicino al massimo in due settimane, in rialzo dello 0,6

Kinsella non si aspetta che il renminbi si deprezzi da qui

“È importante ricordare che la Cina ha ancora un conto capitale chiuso, quindi può controllare il comportamento del renminbi. Quando le persone saranno più rilassate riguardo alle prospettive normative, torneremo allo stato originale”, ha aggiunto.

Tuttavia, nonostante il miglioramento del sentiment del mercato globale, gli investitori potrebbero prestare molta attenzione all’aumento dei casi globali di coronavirus e se attiveranno nuove restrizioni su consumatori e imprese. I rendimenti obbligazionari statunitensi e tedeschi sono leggermente diminuiti, mentre anche le valute rifugio yen e franco svizzero sono rimaste stabili.

Il tasso di cambio yen-dollaro è di circa 109,75 yen, non lontano dal massimo di sei settimane di 109,08 raggiunto il 19 luglio.