Il dollaro USA è aumentato, ma gli utili sono stati limitati da utili forti e maggiore propensione al rischio.

In termini di criptovaluta, Bitcoin ha registrato il suo più grande aumento da metà giugno 2021. In precedenza, il CEO di Tesla Inc. (NASDAQ:) e il CEO di Ark Investment Management Inc. Casey Wood. Le sue prospettive sono state discusse alla conferenza Word. Musk ha anche aggiunto che è “molto probabile” che Tesla riprenda ad accettare pagamenti in Bitcoin.

“In generale, il nuovo obiettivo di inflazione della Banca centrale europea indica che la politica monetaria rimarrà ultra-allentata per un periodo di tempo più lungo”, hanno affermato gli strateghi della Commonwealth Bank of Australia (OTC:) Kim Mundy e Carol Kong, il che sarà dannoso per il euro influenze. Scritto negli appunti di ricerca.

L’analista della National Australia Bank (OTC:) Tapas Strickland (Tapas Strickland) ha dichiarato in un rapporto che “i forti guadagni eliminano le preoccupazioni di Delta per gli Stati Uniti”, sopprimendo le valute rifugio. Il rapporto ha aggiunto: “Il consenso è che il ceppo Delta non rappresenta un rischio diretto per il recupero”. Poiché i paesi aumentano gli sforzi di vaccinazione, la riapertura sarà posticipata fino a tre mesi.

