Il dollaro USA è sceso dopo aver raggiunto un massimo di nove mesi e mezzo, ma le prospettive a breve termine rimangono ottimistiche

Data: 21 agosto 2021 alle 10:43

Reuters, New York, 20 agosto – Il dollaro rifugio sicuro è sceso dopo aver raggiunto un massimo di nove mesi e mezzo venerdì. le prospettive a termine rimangono ottimistiche.

Mentre le banche centrali iniziano a invertire le misure di stimolo, le persone sono preoccupate che il virus della variante Delta possa minare la ripresa economica globale, che mantiene il dollaro USA generalmente sostenuto.

L’indice del dollaro USA=USD ha toccato 93,734 durante la sessione intraday, il più alto dall’inizio di novembre dello scorso anno, ma in seguito è sceso dello 0,1% a 93,491. Questa settimana è aumentato dell’1%, il più grande guadagno settimanale in due mesi.

Sebbene mentre il mercato azionario si stabilizza, la tendenza del mercato dei cambi è più calma rispetto a giovedì e i dollari australiani e neozelandesi sensibili al rischio sono misti, ma la loro tendenza generale è ancora al ribasso.

“A breve termine, prevediamo che il dollaro USA aumenterà leggermente”, ha scritto nell’ultimo rapporto di ricerca Jonas Goltermann, economista di mercato senior di Capital Economics. “Crediamo che gli Stati Uniti abbiano una forte crescita rispetto ad altre grandi economie. E il graduale inasprimento della politica monetaria eserciterà ulteriori pressioni al rialzo sul dollaro”.

I verbali della riunione della Federal Reserve (Federal Reserve/FED) rilasciati mercoledì mostrano che i politici si aspettano sostanzialmente di rallentare i loro acquisti mensili di debito entro la fine dell’anno.

Il dollaro australiano AUD=D3 ha toccato un nuovo minimo da 9,5 mesi a 0,7107 dollari USA negli scambi intraday, ed è sceso dello 0,2% alla fine della sessione a 0,7137 dollari USA. Questa settimana, il dollaro australiano è sceso del 3,3%, la peggiore performance settimanale da settembre 2020. In precedenza, Sydney ha annunciato che avrebbe esteso le misure di blocco anti-epidemia per un mese.

Il dollaro neozelandese NZD=D3 ha raggiunto un nuovo minimo di nove mesi di $ 0,6807 contro il dollaro USA, ma è aumentato dello 0,2% negli ultimi scambi a $ 0,6838. Il governo della Nuova Zelanda venerdì ha esteso il rigoroso blocco anti-epidemia imposto in tutta la Nuova Zelanda, il che ha indotto la Banca centrale della Nuova Zelanda a posticipare gli aumenti dei tassi questa settimana.

Il dollaro canadese CAD=D3 contro il dollaro USA ha toccato un minimo di otto mesi di 1,2948 dollari canadesi in una volta e ha registrato 1,2840 dollari canadesi negli scambi tardivi, in calo dello 0,1%, poiché i prezzi del petrolio sono scesi ulteriormente a causa delle preoccupazioni per l’economia globale.

La corona norvegese è scesa per il secondo giorno consecutivo, colpita dal calo dei prezzi del petrolio e dal nervosismo generale tra gli investitori, anche se la Norges Bank ha insistito sul suo piano di aumento dei tassi di interesse a settembre giovedì. L’euro contro la corona norvegese EURNOK=D3 è rimasto piatto a 10,56 corone negli ultimi scambi.

L’euro contro il dollaro USA EUR=EBS è aumentato dello 0,2% a 1,1697 dollari USA, ma non lontano dal minimo di nove mesi e mezzo di 1,1665 dollari USA toccato durante la notte.

Il dollaro è rimasto invariato a 109,80 yen contro lo yen giapponese JPY=EBS.

La sterlina britannica contro il dollaro USA GBP=D3 ha toccato il minimo in un mese ed è scesa dello 0,1% negli ultimi scambi a $ 1,3622.

I mercati emergenti hanno subito un duro colpo questa settimana. La revisione normativa della Cina e le preoccupazioni per la crescita e l’epidemia hanno spinto gli investitori a cercare asset più sicuri.

Il renminbi offshore contro il dollaro USA CNH=D3 una volta ha toccato il minimo di tre settimane di 6,51 yuan, per poi rimanere piatto a 6,499 yuan.

