Il dollaro USA è scosso dal tono accomodante della Fed, le prospettive economiche sono contrastanti Reuters

Gli analisti di NatWest hanno affermato che la pianificata “strategia di uscita” supportata dal governo e dalla banca centrale e le nuove misure di blocco promuoveranno le tendenze valutarie a breve termine. Gli investitori presteranno attenzione agli incontri tenuti presso la Bank of England e la Reserve Bank of Australia questa settimana.

Il mercato dei cambi sembra pronto a sospendere una maggiore volatilità prima del rapporto sull’occupazione non agricola di luglio pubblicato venerdì. Un altro possibile punto di svolta potrebbe arrivare alla fine di questo mese, quando i funzionari della banca centrale terranno un seminario annuale a Jackson Hole, nel Wyoming. I funzionari della Fed possono usare il forum per cambiare o affermare il loro tono.

In seguito alla riunione dei politici della Fed, mercoledì scorso il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato in un commento che c’è “una lunga strada da percorrere” per prendere in considerazione l’aumento dei tassi di interesse. Venerdì, il governatore della Fed Lael Brainard ha affermato che “l’occupazione è ancora a una certa distanza” deve essere migliorata abbastanza da consentire alla Fed di rinunciare al sostegno per l’economia. Questo tono è stato affermato.

Le osservazioni accomodanti dei funzionari della Fed indicano che i tagli dei tassi di interesse e il sostegno all’economia potrebbero non essere così rapidi come inizialmente previsto dal mercato, e la recente mossa di allontanarsi dal dollaro USA è diventata più difficile.

