Il dollaro USA tocca il massimo da tre mesi contro l’euro su una scommessa sulla Fed per accelerare la sua politica di inasprimento Reuters

Per altri aspetti, il dollaro canadese ha mantenuto il suo più grande calo in una settimana, a 1,25155 dollari canadesi per dollaro USA, indebolendo dal minimo di 2 mesi e mezzo di 1,2590 raggiunto la scorsa settimana.

Il tasso di cambio, che misura il dollaro USA contro un paniere di sei valute, è appena cambiato dopo essere salito a 92,832 in precedenza, a 92,783, leggermente inferiore al livello di 92.844 raggiunto per la prima volta dal 5 aprile della scorsa settimana.

Anche il tasso di cambio tra dollaro USA e dollaro neozelandese è stato solo leggermente inferiore a 0,6918 dollari USA, che è stata la prima volta che ha toccato martedì da novembre. Prima che la Reserve Bank of New Zealand aggiornasse la sua politica, il suo prezzo di transazione finale è rimasto sostanzialmente invariato a $ 0,6956 e gli economisti sostanzialmente non si aspettano alcun cambiamento.

© Reuters. Foto del file: In questa illustrazione scattata il 26 maggio 2020, le banconote in euro arrotolate sono posizionate su banconote in dollari USA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustrazione

