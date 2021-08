Il dollaro va alla deriva, ma la volatilità a breve termine guiderà il mercato dei cambi: sondaggio Reuters

© Reuters. Il 23 marzo 2021, un uomo conta banconote in dollari USA in un negozio di cambio valuta a Beirut, in Libano. REUTERS/Mohamed Azakir/Files



Hari Kishan

Reuters Bangalore – Secondo gli strateghi valutari intervistati da Reuters, il dollaro USA appare un po’ indifferente dopo l’ultimo overflow, in attesa della direzione della politica monetaria statunitense, secondo la quale la valuta scenderà di più in 12 mesi.

Il dollaro USA è sceso da un massimo di 15 settimane fissato due settimane fa ed è ancora aumentato di oltre il 2% quest’anno, ma questo aumento dovrebbe scomparire entro 12 mesi.

Lo stratega globale di Rabobank Michael Every ha detto: “L’assunto di base…da qui in poi ci sono notevoli fluttuazioni di range, ma tutto dipende da ciò che vediamo in termini di politica fiscale o monetaria.” “Ecco come le previsioni sui cambi diventano uno scherzo . Luogo: prevedi una cosa basandoti su un’altra cosa.”

Alla riunione di luglio, la Fed non ha specificato quando avrebbe iniziato a ridurre i suoi acquisti mensili di asset di 120 miliardi di dollari USA. Il mercato non vede l’ora di ricevere suggerimenti dall’incontro annuale della Fed a Jackson Hole alla fine di questo mese.

Un sondaggio condotto su più di 60 strateghi di cambio dal 2 al 4 agosto ha rivelato che il dollaro USA dovrebbe indebolirsi contro la maggior parte delle principali valute entro 12 mesi, una visione ampia che hanno sostenuto per più di un anno.

Alla domanda su quanto siano fiduciosi nella prospettiva di un dollaro debole, la stragrande maggioranza di 39 persone su 62 (oltre il 60%) ha affermato di non avere fiducia o non avere affatto fiducia. Le restanti 23 persone hanno dichiarato di essere fiduciose o molto fiduciose.

Oltre il 55% dei previsori (36 su 63 hanno risposto a una domanda aggiuntiva) ha affermato che la volatilità del mercato valutario aumenterà nei prossimi tre mesi. Ventitré persone hanno affermato che rimarrà lo stesso, mentre solo 4 persone hanno affermato che sarà ridotto.

Sondaggio Reuters sulle prospettive dei principali mercati valutari: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/jnvwegrqlvw/FX%20August%202021%20(1).png

Negli ultimi mesi, il dollaro USA non ha seguito uno schema specifico: dal seguire l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro USA all’attrarre afflussi di capitali come rifugio sicuro, i falsi speculatori hanno fatto forti scommesse sul dollaro USA.

Sebbene gli ultimi dati sulla posizione mostrino che i lunghi netti del dollaro USA sono saliti al livello più alto dall’inizio di marzo 2020, la valuta è diminuita di circa l’1% rispetto a lunedì scorso.

“Nel complesso, il dollaro USA è stato deludente. La maggior parte delle persone all’inizio dell’anno si aspettava che il dollaro USA fosse debole quanto noi. Quest’anno è aumentato leggermente, ma non è aumentato bruscamente: il mercato è stato colpito da il tipo di prezzo difficile associato alle varianti COVID. Certezza “, ha affermato Steve Englander, capo della ricerca globale sui cambi G10 presso Standard Chartered Bank (OTC).

“La forza del dollaro USA che stiamo vedendo è in gran parte un bene rifugio”, ha aggiunto, riferendosi alla sua ampia resilienza.

Altre valute rifugio, come lo yen giapponese e il franco svizzero, hanno registrato scarsi risultati quest’anno, con un aumento rispettivamente dell’1,3% e del 2,2% il mese scorso.

Sondaggi Reuters su,, prospettive

E: https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/akvezgydjpr/Major%20graphics%20for%20fx%20poll.PNG

Allo stesso tempo, i responsabili delle politiche della Fed hanno inviato segnali contrastanti sui tempi di riduzione del piano di stimolo monetario o di fine graduale del piano di stimolo monetario.

Rabobank’s Every ha detto: “La Fed non ha dato alcun segno che ridurrà la scala di recente, ma alcune persone nella Fed hanno detto che ridurranno. ” “Quindi, qual è la vera voce? Qual è la vera Fed in dire? “

Gli analisti sembrano divisi non solo sulla tempistica della riduzione, ma anche su quale effetto questa avrà sul dollaro.

“Finché loro (la Federal Reserve) non vedranno l’inflazione presa in considerazione nel mercato del lavoro e nei cicli dei prezzi salariali, la tratteranno come temporanea. Quindi tutti questi sono rischi positivi e negativi per il dollaro”, ha affermato lo Standard Chartered Banca d’Inghilterra persone.

Brian Rose, economista senior presso UBS Global Wealth Management, ha una visione diversa.

“Pensiamo che la Fed si stia avvicinando sempre di più all’annuncio dei tagli. Ad esempio, ieri, un membro del Federal Open Market Committee ha chiesto tagli più rapidi… La prospettiva di un inasprimento da parte della Fed dovrebbe essere a favore del Dollaro americano.” Dice.