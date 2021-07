Il Dow ha chiuso in ribasso di 127 punti, i titoli dell’istruzione e delle auto cinesi sono aumentati-shareandstocks.com

Data: 29 luglio 2021 alle 5:28

La Federal Reserve statunitense ha annunciato che manterrà invariati i tassi di interesse e l’economia ha compiuto progressi verso la riduzione del quantitative easing (QE).Il Bureau continuerà a valutarlo nei prossimi incontri. Il mercato azionario statunitense si è sviluppato individualmente: il Dow è sceso di 127 punti o 0,36% a 34.930 punti, il Nasdaq è salito di 102 punti o 0,7% a 14.762 punti, l’indice di riferimento è sceso di 0,82 punti o 0,02% a 4.400 punti.

La Federal Reserve americana ha mantenuto invariati i tassi di interesse, ma le autorità hanno dichiarato che l’economia si sta dirigendo verso il suo obiettivo. Ha proposto innanzitutto di valutare l’entità degli acquisti di debito. Le discussioni proseguiranno in diversi incontri. Ha proseguito il presidente Powell in una conferenza stampa che l’Open Market Committee (FOMC) era presente alla riunione.Nel discutere di come modificare gli acquisti di asset, è stato sottolineato che si trattava del primo approfondimento sulla riduzione dei tempi, del ritmo e della composizione degli acquisti di debito.I membri del comitato aveva molti punti di vista diversi e sottolineava che non era stata presa alcuna decisione.

L’utile netto di Boeing per il secondo trimestre è stato di 567 milioni di dollari, invertendo la perdita di 2,4 miliardi di dollari nello stesso periodo dello scorso anno, e accantonando i piani per licenziare altri 10.000 dipendenti entro la fine dell’anno. 231,57 USD. McDonald’s ha annunciato i risultati del secondo trimestre. Per i tre mesi chiusi a giugno, l’utile attribuibile agli azionisti è stato di 2,219 miliardi di dollari, con un aumento di 3,59 volte su base annua. L’utile per azione è stato di 2,95 dollari USA. L’utile per azione al netto delle voci speciali è stato US $ 2,37, superando le aspettative. Il prezzo delle azioni di McDonald’s è sceso dell’1,86% dopo la sua performance, rendendolo il titolo di componenti Dow con le prestazioni peggiori.

Apple è scesa dell’1,22%; Microsoft è scesa dello 0,11%, Alphabet è aumentata del 3,18% e Facebook dell’1,49%. Il titolo di istruzione cinese NetEase Youdao è aumentato del 30% e Gaotu Education è rimbalzato di oltre il 16%. Le auto ideali sono aumentate di oltre il 15% e anche Xiaopeng Motors è aumentata di oltre il 7%.

