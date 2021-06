Il fallimento di Macron nei sondaggi regionali ha colpito la corsa presidenziale

Durante la visita a tre città nel nord della Francia la scorsa settimana, il presidente Emmanuel Macron ha insistito sul fatto che non si sarebbe candidato per la campagna elettorale di domenica. Elezioni regionali“Continuo a lavorare per il paese”, ha detto. Poche persone gli credono.La regione Hauts-de-France a nord di Parigi è Xavier Bertrand, Un candidato presidenziale di centrodestra, è anche un concorrente potenzialmente pericoloso per Macron nelle elezioni dell’Eliseo del prossimo anno.

Il presidente ha bisogno di un risultato elettorale decente per consentire al suo partito repubblicano marchigiano di centro di tagliare le ali a Bertrand. Pertanto, si è fermato e ha aggiunto non meno di cinque ministri alla lista regionale del partito per rafforzare il suo appello e organizzare la propria visita nella regione. Ma al primo turno di votazione di domenica, Lrem non è riuscito: secondo le stime, Hauts-de-France ha vinto solo il 9% dei consensi e non è riuscito a raggiungere la scadenza per il secondo turno di votazioni il 27 giugno. Bertrand ha vinto con il 41% dei voti, sconfiggendo di un secondo il suo avversario di estrema destra.

A livello nazionale, Macron è stato il più grande perdente nei sondaggi, anche se la Lega Nazionale di estrema destra guidata da Marina Le Pen ha ottenuto risultati molto peggiori del previsto, ottenendo solo il 19% dei voti e classificandosi in una sola regione. Al partito di Macron mancano ancora i benefici delle organizzazioni di base e dell’incumbent locale, scendendo al quinto posto con l’11% dei voti e non riuscendo a entrare al secondo turno di votazione in diverse regioni.

Le elezioni di rappresentanza proporzionale nei consigli regionali con poteri limitati nei trasporti, nelle scuole e nello sviluppo economico sono una guida inaffidabile per le elezioni presidenziali del prossimo anno. Anche il tasso di affluenza è molto basso, solo il 35%. Ma sotto due aspetti, questo è un riscaldamento per il prossimo grande gioco.

“La chiave qui è la capacità di Emmanuel Macron di mostrarsi come una fortezza contro Marina Le Pen”, ha detto Chloe Morin, analista del Think Tank della Jean-Jauler Foundation Say. “Per Marina Le Pen, si tratta del soffitto di vetro, che rompe l’idea che il suo partito non possa vincere elezioni ad alto rischio”.

Le elezioni di domenica hanno mostrato che il soffitto di vetro è ancora difficile da rompere, anche se l’estrema destra potrebbe avere ancora la possibilità di vincere la Provenza-Alpi-Costa Azzurra del prossimo fine settimana. L’istituzione di un comitato regionale sarà un altro passo verso la normalizzazione dell’estrema destra, e la sua posizione politica si è allentata negli ultimi mesi. Gli avversari di Le Pen sperano che il gol deludente dall’estrema destra le faccia sbiadire le vele.

Allo stesso tempo, Macron ha dovuto preoccuparsi di Bertrand, il suo più probabile concorrente di centrodestra.

Fin dall’inizio, presentarsi come il miglior politico per sconfiggere l’estrema destra è stata una parte fondamentale della strategia politica di Macron. La sua convincente vittoria alla presidenza nel 2017 lo dimostra. Ma dopo quattro anni turbolenti all’Eliseo, con la politica francese in preda alla frenesia a causa dell’illegalità e della minaccia del terrorismo islamico, la minaccia di Le Pen è più forte che mai. I sondaggi di opinione indicano costantemente che vincerà il primo turno delle elezioni presidenziali nell’aprile del prossimo anno e si avvicinerà a Macron in modo inquietante al secondo turno. Hanno anche suggerito che Bertrand, l’ex ministro conservatore della Salute e del Lavoro, avrebbe avuto maggiori probabilità di sconfiggerla rispetto a Macron.

Difendendosi facilmente contro l’estrema destra nel nord della Francia, Bertrand rafforzò la sua pretesa di poter meglio unire il paese contro Le Pen. “Qui abbiamo rilassato e frantumato le fauci del Fronte Nazionale [as the far-right used to be known]”, ha detto domenica sera. Ha aggiunto che ora è una cinta muraria.

Macron inizialmente sperava di avere una partita più intensa nell’Alta Francia per poter salvare Bertrand al secondo turno. Ma Bertrand non aveva bisogno del suo aiuto. I repubblicani di centrodestra hanno anche rafforzato il loro controllo su altre regioni, dimostrando che anche se la sinistra non sta morendo come si immaginava, la Francia è fermamente orientata verso la direzione conservatrice. Supponendo che i repubblicani siano in ritardo rispetto a lui, Bertrand può aspettarsi un enorme impulso nella sua campagna presidenziale. La doppia identità tra Macron e Le Pen è ormai diventata una corsa a tre.