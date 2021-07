Il fantasma della Trinità infesta le Olimpiadi di Tokyo

Quando il conto alla rovescia per i Giochi Olimpici fuori dalla stazione di Tokyo è arrivato a zero, il primo gruppo di selfie è arrivato sulla scena per catturare questo momento. La città ospitante si sveglia Sudato. Non è solo che il tempo “mite” promesso nei documenti di gara ha lasciato il posto alle fiamme bellicose della normale estate giapponese.

La ragione inquietante è che il Giappone è costantemente visitato dai fantasmi dei tre Giochi Olimpici passati, presenti e futuri. La domanda è se ci sarà qualche epifania in questa grande storia morale.

Il contatto del Giappone con i fantasmi del passato delle Olimpiadi è il più diretto: il fantasma galleggia sul cuscino nazionale, come ricordo dei giorni più grandi di un paese ambizioso nel futuro. Olimpiadi di Tokyo 1964 1964 È stato promosso come il trionfante riemergere del Giappone come potenza industriale moderna sulla scena globale. Non è difficile capire perché il Giappone fosse così ansioso di ritrovare questo spirito attraverso un’altra Olimpiade dopo il devastante terremoto del 2012.

Allo stesso tempo, le scelte fatte dal fantasma dei Giochi Olimpici in Giappone e le cose che potrebbero accadere in un mondo senza Covid-19 hanno infastidito il Giappone.Questo La decisione di ospitare le Olimpiadi Nonostante l’opposizione dell’opinione pubblica e il numero crescente di infezioni sia all’interno che all’esterno dei Giochi Olimpici, anche le principali voci mediche del Giappone hanno lanciato chiari avvertimenti.Nonostante l’opposizione dell’opinione pubblica, sono state adottate misure contro la pandemia.

Il governo ha corso grandi rischi e ha deliberatamente sacrificato l’autorità morale di cui il circo aveva bisogno dopo aver lasciato la città. Il pubblico giapponese ha un po’ più di disprezzo e accuse nei confronti degli astuti manipolatori del Comitato Olimpico Internazionale rispetto ai membri del proprio governo.Questo sembra essere fatto nella migliore delle ipotesi.

Allo stesso tempo, lo spettacolo di due settimane continuerà a fornire uno scorcio dei Giochi Olimpici “altrimenti” di Tokyo 2020, mostrando la meraviglia della città Sono stati spesi 25 miliardi di dollari Mettilo, ma ora deve essere messo in scena davanti a un pubblico fantasma che lo guarda solo in TV.Gli stadi impeccabili, le organizzazioni, la generosa accoglienza dei volontari e l’assoluta grandezza di Tokyo sono ancora visibili, ma ciò che esaspera è che siano fuori portata dietro La realtà imposta dalla pandemia E le contromisure artificiali dell’organizzatore.

Il terzo spettro, il futuro delle Olimpiadi, aiuta a spiegare perché il Giappone ha deciso di ospitare le Olimpiadi di fronte a così tanti eventi che potrebbero ragionevolmente essere in grado di annullare o posticipare le Olimpiadi.Questo fantasma sta indossando Pechino 2022 E le Olimpiadi di Parigi del 2024, un cupo diario globale previsto dai giapponesi, continueranno sicuramente. Il Giappone giudica che lo faranno e il mondo accetterà (non importa quanto inquietante) il suo destino a lungo termine di “coesistenza con il nuovo virus della corona”. In questo caso, il 2020 sarà l’unico Giochi Olimpici seriamente minacciato dalla cancellazione, e Tokyo non vuole diventare una città che la torcia salterà in tempo di guerra e di pace.

Come in ogni storia morale, queste tre interviste hanno messo in luce le peggiori qualità del soggetto. La preparazione a lungo termine per l’incidente ha portato a un flusso costante di scandali ed errori non forzati, che hanno infastidito molti giapponesi dalle loro aziende, capi, governo e media.Due uomini al centro della cerimonia di apertura di questa settimana sono stati licenziati, uno per Umiliare i bambini disabili E vantarsene, L’altro è lo scherzo dell’Olocausto -Aggiunto a una serie di frustrazioni che si sentono completamente evitabili (tra cui le dimissioni del presidente delle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di commenti sessisti e le dimissioni del presidente del Comitato Olimpico giapponese a causa dell’indagine sulla corruzione francese).

Per molte persone che seguono le leggende olimpiche giapponesi, questi schiaffi – sessismo, razzismo, bullismo – indicano difetti fondamentali nella società giapponese e spesso rimangono irrisolti. Quindi a marzo, Sasaki Hiroshi esce In qualità di direttore creativo, una volta ha suggerito che una comica di grandi dimensioni dovrebbe apparire alla cerimonia di apertura come “olimpica”. La mia conversazione con un amico giapponese non riguardava la censura personale, ma la natura intrinsecamente terribile dell’ambiente. come lui stare così in alto e venire con pensieri così cattivi.

L’eccitazione attuale è guardare persone e comportamenti che sono decaduti da molto tempo e sono crollati così rapidamente senza conseguenze. Negli ultimi mesi e nelle prossime due settimane, il Giappone ha sentito l’attenzione in un modo che forse non ha mai sentito prima, un mondo che concentra la sua attenzione sul paese come paese ospitante delle Olimpiadi che si prepara a commettere errori, e sulla sua stessa gente. il governo che ne è felice non può essere visto come un sostenitore di qualcosa che è un po’ scettico per il momento. In questa strana finestra olimpica, gli errori storici possono essere corretti.

Ma questo si tradurrà in un cambiamento che potrà continuare dopo la cerimonia di chiusura dell’8 agosto? Purtroppo, la risposta potrebbe essere no. La sensazione di essere scrutato in questo modo passerà; il guaio si rivelerà temporaneo; il Giappone, che è diventato un maestro dell’arte della danza, si sveglierà e arriverà alla conclusione che tutto questo è solo un sogno, come se nessuno sta guardando.

leo.lewis@ft.com