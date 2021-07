Il fattore più importante negli investimenti immobiliari real

Qual è la cosa più importante da trovare nel settore immobiliare? Sebbene la posizione sia sempre una considerazione chiave, ci sono molti altri fattori che possono aiutare a determinare se un investimento è giusto per te.Se hai intenzione di farlo, ti preghiamo di rivedere alcune delle cose più importanti di seguito Investimenti nel mercato immobiliare.

1. Posizione della proprietà

Perchè importa

Il motto “location, location, location” è ancora la via regale, ed è ancora il fattore più importante nella redditività degli investimenti immobiliari.vicino ConvenienzaI fattori di status di spazi verdi, paesaggi e comunità occupano una posizione di rilievo nella valutazione degli immobili residenziali.Vicino a mercati, magazzini, snodi di trasporto, autostrade e zone duty-free proprietà commerciale Valutazione.

Cosa cercare

Una chiave quando si considera l’ubicazione di una proprietà è una visione a medio e lungo termine di come si prevede che l’area si svilupperà durante il periodo di investimento. Ad esempio, il pacifico terreno aperto dietro gli edifici residenziali oggi potrebbe un giorno diventare un rumoroso impianto di produzione, riducendone così il valore. Esamina attentamente la proprietà e la destinazione d’uso del quartiere in cui prevedi di investire.

Un modo per raccogliere informazioni sulle prospettive vicino alla proprietà che stai considerando è contattare il municipio o un altro ente pubblico responsabile della zonizzazione e dell’urbanistica. Questo ti darà accesso alla pianificazione regionale a lungo termine e determinerà cosa è buono o cattivo per il tuo piano immobiliare.

2. Valutazione della proprietà

Perchè importa

La valutazione immobiliare è importante per il finanziamento, il prezzo di quotazione, Analisi degli investimenti, Assicurazione e tasse: dipendono tutte da Stima immobiliare.

Cosa cercare

I metodi di valutazione immobiliare comunemente usati includono:

Metodo di confronto delle vendite: Vendite comparabili recenti di proprietà con caratteristiche simili, più comuni e applicabili a nuove e vecchie proprietà

Metodo di costo: Costi del terreno e della costruzione, meno ammortamento— Adatto per nuove costruzioni

Metodo di reddito: Basato sul flusso di cassa previsto, adatto per il noleggio

3. Scopo dell’investimento e portata dell’investimento

Perchè importa

Considerando la scarsa liquidità e l’alto valore degli immobili, uno scopo poco chiaro può portare a risultati inaspettati, tra cui Difficoltà finanziarie-Soprattutto se l’investimento è garantito.

Cosa cercare

Determina quale delle seguenti categorie principali è adatta al tuo scopo, quindi pianifica di conseguenza:

Acquisto e uso proprio. Qui risparmierai l’affitto e godrai dei vantaggi dell’auto-uso, guadagnando anche un apprezzamento del valore.

Qui risparmierai l’affitto e godrai dei vantaggi dell’auto-uso, guadagnando anche un apprezzamento del valore. Acquisto e locazione. Ciò fornisce reddito fisso e apprezzamento del valore a lungo termine.Tuttavia, il temperamento è un proprietario Necessità di affrontare eventuali controversie e questioni legali, gestire inquilini, lavori di riparazione, ecc.

Ciò fornisce reddito fisso e apprezzamento del valore a lungo termine.Tuttavia, il temperamento è un proprietario Necessità di affrontare eventuali controversie e questioni legali, gestire inquilini, lavori di riparazione, ecc. Trading (a breve termine). Questo di solito è per profitti rapidi, piccoli e medi: una proprietà tipica è in costruzione e venduta a scopo di lucro dopo il completamento.

Questo di solito è per profitti rapidi, piccoli e medi: una proprietà tipica è in costruzione e venduta a scopo di lucro dopo il completamento. Trading (a lungo termine). Questo di solito è focalizzato su grandi Valore intrinseco Apprezzamento a lungo termine.Ciò fornisce un’alternativa per integrare obiettivi a lungo termine, come la pensione.

4. Flusso di cassa previsto e opportunità di profitto

Perchè importa

Il flusso di cassa si riferisce a quanto denaro è rimasto dopo aver dedotto le spese. Il flusso di cassa positivo è la chiave per un buon ritorno sugli investimenti immobiliari.

Cosa cercare

Sviluppare previsioni per i seguenti modelli di profitti e spese:

Flusso di cassa atteso del reddito da locazione (inflazione Favorevole al reddito da locazione del proprietario)

A causa dell’apprezzamento del prezzo a lungo termine, il valore intrinseco dovrebbe aumentare.

Benefici dell’ammortamento (e benefici fiscali disponibili)

Analisi costi-benefici della ristrutturazione pre-vendita, alla ricerca di prezzi migliori

Analisi costi-benefici del mutuo ipotecario e rivalutazione

5. Fai attenzione con la leva

Perchè importa

I prestiti sono convenienti, ma il costo può essere elevato. Spendi il tuo reddito futuro per le utenze di oggi e il costo è un interesse che copre più anni. Assicurati di capire come gestire prestiti di questa natura ed evitare debiti elevati o la cosiddetta leva finanziaria eccessiva. In condizioni di mercato sfavorevoli, anche gli esperti immobiliari devono affrontare la sfida dell’eccessiva leva finanziaria e la carenza di liquidità con un debito elevato può distruggere i progetti immobiliari.

Cosa cercare

In base al tuo reddito attuale e futuro previsto, considera quanto segue:

Tipo di decisione mutuo Cosa ti si addice meglio tasso di interesse fisso, Mutuo a tasso variabile (ARM), pagamento di soli interessi, acconto zero, ecc. Tieni presente che ogni tipo di mutuo ha il suo profilo di rischio e devi studiarlo attentamente. Ad esempio, ARM include i tassi di interesse ipotecari che possono cambiare in qualsiasi momento a causa delle forze del mercato dei capitali e i mutuatari devono accettare eventuali variazioni dei tassi di interesse durante la durata del prestito.

Si prega di prestare attenzione ai termini, alle condizioni e alle altre commissioni imposte dagli istituti di credito ipotecario.

Guardati intorno e trova il più basso tasso d’interesse E condizioni migliori.

6. Nuovi edifici e proprietà esistenti

Perchè importa

I nuovi edifici di solito offrono prezzi interessanti, opzioni di personalizzazione e servizi moderni. I rischi includono ritardi, aumento dei costi e incognite nella nuova comunità di sviluppo.

Le proprietà esistenti offrono comodità, accesso più rapido, miglioramenti consolidati (utenze, paesaggistica, ecc.) e, in molti casi, costi inferiori.

Cosa cercare

Quando si decide se costruire un nuovo edificio o una proprietà esistente, è necessario prestare attenzione ai seguenti elementi chiave:

Rivedere i progetti passati e studiare la reputazione dell’impresa di costruzioni per nuovi investimenti.

Recensisci la proprietà comportamento, Recenti indagini e perizie di valutazione di immobili esistenti.

Considera i costi di manutenzione mensili, le tasse non pagate e le tasse. Costi come questi influenzeranno seriamente il tuo flusso di cassa.

Quando si investe in un immobile locato, si prega di verificare se l’immobile è soggetto a controllo dell’affitto, stabilità dell’affitto o mercato liberoIl contratto di locazione scade a breve?sì Opzioni di rinnovo Va bene per gli inquilini? Chi possiede questi mobili?

Articoli di controllo qualità (mobili, infissi e attrezzature), se inclusi nella vendita.

7. Investimenti immobiliari indiretti

Perchè importa

Gestire le caratteristiche fisiche Alla lunga non è per tutti. Ci sono alternative che ti permettono di investire indirettamente nel settore immobiliare.

Cosa cercare

Considera altri modi per investire nel settore immobiliare:

8. Il tuo punteggio di credito

Perchè importa

Il tuo punteggio di credito influisce sulla tua idoneità per un mutuo e sui termini forniti dal tuo prestatore. Se hai un punteggio di credito più alto, potresti ottenere condizioni migliori: questo può far risparmiare molti soldi nel tempo.

Cosa cercare

Un punteggio di oltre 800 è considerato eccellente e ti aiuterà a qualificarti per il miglior mutuo.Se necessario, continua a lavorare Migliora il tuo punteggio di credito:

Paga le bollette con pagamenti automatici o solleciti a tempo

rimborsare il prestito

Cercare un tasso di utilizzo del credito non superiore al 30%

Non chiudere le carte di credito inutilizzate, purché non paghi la quota annuale

Limita le richieste di nuovo credito e le richieste “difficili”

Controlla il tuo rapporto di credito e contesta le imprecisioni

9. Mercato immobiliare globale

Perchè importa

Come con altri tipi di investimento, è bene comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto. Poiché il mercato immobiliare oscilla, vale la pena conoscere la tendenza. È inoltre importante prestare attenzione ai tassi di interesse ipotecari in modo da poter ridurre i costi di finanziamento ove possibile.

Cosa cercare

Tieniti aggiornato sulle tendenze e le statistiche nelle seguenti aree:

Prezzi delle case e vendite di case (in generale e il mercato che desideri)

Nuovo

Lista delle proprietà

Tasso di interesse ipotecario

Attività di ribaltamento

preclusione

Linea di fondo

Il settore immobiliare aiuta a diversificare il tuo portafoglio di investimenti.In generale, immobiliare Correlazione Come con altre importanti classi di attività, quindi quando le azioni scendono, il settore immobiliare di solito aumenta. L’investimento immobiliare può anche fornire un flusso di cassa stabile, un sostanziale apprezzamento, vantaggi fiscali e rendimenti adeguati al rischio competitivi, rendendolo un investimento stabile.

Ovviamente, come per qualsiasi investimento, è importante considerare alcuni fattori (come quelli elencati qui) prima di investire in immobili, indipendentemente dal fatto che tu scelga proprietà fisica, REIT o qualcos’altro.