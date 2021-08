Il fatturato del primo trimestre di GP Industrial, controllata di Jinshan Industrial (00040.HK), è aumentato del 15,8%

Condividi questo articolo!

Data: 15 agosto 2021 alle 16:06

[Caihua News Agency]Jinshan Industrial (00040.HK) ha annunciato che dopo l’orario di negoziazione del 13 agosto 2021, la consociata GP Industrial Co., Ltd. (GP Industrial), di proprietà dell’85,59% della società, insieme alle sue sussidiarie, è chiamato GP Industries Group) ha annunciato le sue prestazioni di vendita sul sito Web della borsa valori di Singapore, nonché l’ultimo stato aziendale del gruppo GP Industries per i tre mesi terminati il ​​30 giugno 2021 sotto l’influenza della nuova epidemia di corona.

Nonostante l’interruzione dell’approvvigionamento di materiale e della logistica globale causata dalla nuova epidemia di polmonite da corona, che ha causato grandi sfide, il fatturato del Gruppo GP Industries nel primo trimestre di quest’anno ha registrato ancora S$ 301,6 milioni, con un aumento di 15,8 rispetto al fatturato dei tre mesi terminato il 30 giugno 2020. %.

Il fatturato del business batterie è aumentato del 7,9%, principalmente per l’aumento dell’8,7% delle vendite di batterie usa e getta. Il fatturato del business dei prodotti elettronici e degli altoparlanti è cresciuto del 61,8%, indicando un forte rimbalzo della domanda di altoparlanti nel mercato. I nuovi prodotti lanciati da KEF nell’anno precedente hanno riscosso un’entusiastica risposta nei mercati europeo e americano, con vendite in aumento dell’81,5%. Anche le vendite di altoparlanti professionali Celestion e di altoparlanti professionali di marca OEM sono aumentate rispettivamente del 53,0% e del 36,0%.

GP Industries ha raggiunto un accordo condizionato il 31 maggio 2021 per vendere l’attività di cablaggio automobilistico.Si propone che i proventi della vendita rafforzino il flusso di cassa del gruppo GP Industries e servano come capitale circolante del core business. La vendita proposta dovrebbe essere completata il 30 settembre 2021.

A causa dell’ulteriore diffusione della variante epidemica della nuova corona, anche se alcuni paesi sviluppati hanno raggiunto un alto tasso di vaccinazione, il numero di infezioni nel mondo è ancora elevato, rendendo la ripresa economica globale ancora incerta. Nel primo trimestre di quest’anno, nonostante le chiusure di città a breve termine, il distanziamento sociale e le modifiche alle restrizioni di viaggio in vari paesi, GP Industrial Group è stata in grado di continuare a ottimizzare i propri impianti di produzione nel rispetto delle misure di gestione della sicurezza locali.

Nel primo trimestre di quest’anno, gli stabilimenti del Gruppo GP Industries in Cina e Vietnam hanno mantenuto la normale operatività e lo stabilimento thailandese ha ripreso la produzione e nel giugno di quest’anno ha iniziato a produrre prodotti di altoparlanti professionali OEM a marchio. Gli uffici vendite regionali di GP Industrial Group in Europa, Nord e Sud America, Asia Pacifico e Grande Cina funzionano tutti normalmente.

Il governo malese ha implementato una serie di misure di controllo dell’epidemia nel primo trimestre di quest’anno, richiedendo alle fabbriche locali di GP Industrial Group di ridurre la produzione come richiesto, ma GP Industrial Group ha riorganizzato la capacità produttiva delle fabbriche in altre regioni per il supporto.

Il consiglio di amministrazione di GP Industry si aspetta che lo sviluppo di nuove polmoniti coronariche e le misure antiepidemiche adottate dai vari paesi possano influire sulla sua attività. GP Industry Group continuerà a rimanere vigile, a lavorare duramente per aumentare il fatturato, regolare le operazioni e controllare rigorosamente le spese nel rispetto delle misure di prevenzione e controllo dell’epidemia del governo.

Borsa di Hong Kong originale

leggi di più

Condividi questo articolo!





Source link