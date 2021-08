Il fiasco di Biden in Afghanistan: “Sembriamo cervi con le lanterne”

Poiché le truppe britanniche in ritirata del maggiore generale William Elphinstone furono respinte nel 1842, Occupante straniero Lasciare l’Afghanistan sotto tali nuvole scure. Dopo il ritiro dell’Unione Sovietica nel 1989, ci vollero tre anni prima che i suoi alleati di Kabul soccombessero alle forze dei mujaheddin. Prima che Saigon cadesse nelle mani del Partito Comunista nel 1975, erano passati due anni da quando le truppe statunitensi si erano ritirate dal Vietnam. piega di Kabul Arrivato nei talebani tre settimane prima della partenza ufficiale dagli Stati Uniti.

“Sembriamo un cervo catturato dai fari di un’auto”, ha detto Matthew Burrows, un ex alto funzionario della CIA che attualmente serve il Consiglio Atlantico. “C’è un’altra crepa nell’impero americano”.

Le scene caotiche all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai forniranno anni di filmati ai propagandisti antiamericani. Dopo due decenni di infruttuosa costruzione della nazione, il fallimento degli Stati Uniti ha molti autori, a cominciare da George W. Bush, tra cui Barack Obama e Donald Trump.

Ma come la supervisione del presidente Fine del fiasco Quando accadrà, il nome di Joe Biden sarà legato ad esso in modo indelebile.La domanda è se può ottenere vantaggi in politica estera dalle osservazioni di Biden di un analista. “Edi ad agosto”Dal momento che è stato in parte eletto perché ha promesso di ripristinare il potere alla Casa Bianca, si teme anche che la caduta di Kabul possa minare la capacità di Biden di portare avanti la sua agenda interna.

Il presidente Joe Biden ha incontrato il Segretario di Stato Tony Blincol della squadra di sicurezza nazionale (LR), il vicepresidente Kamala Harris, il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan, il segretario alla Difesa Lloyd Austin e il presidente generale degli Emirati Arabi Uniti Mark Milley per discutere della situazione in Afghanistan nel White Stanza della situazione della casa la scorsa settimana © Adam Schultz/White House/ZUMA/dpa

Molto dipende dal fatto che gli Stati Uniti possano Evacuare Migliaia di civili americani e decine di migliaia di interpreti, riparatori e appaltatori afgani sono all’aeroporto circondati da islamisti armati.Il fatto che abbia Si riduce a questo -Un gruppo di afgani in fuga ha cercato di oltrepassare il perimetro di un aeroporto controllato dai talebani, causando danni alla reputazione.

Washington ha accusato il piano di ritiro di non aver previsto questa situazione inaspettata. La base militare di Bagram si trova a 35 miglia a nord di Kabul e dispone di due piste, in origine era un punto sicuro per un’evacuazione ordinata. Tuttavia, le forze statunitensi si ritirarono dalla base il 4 luglio. La Casa Bianca non si è opposta al piano del Pentagono di salvare prima gli americani con le armi e poi lasciare che i civili disarmati se ne andassero.

L’ex vicesegretario di Stato americano Steve Biegun ha dichiarato: “È difficile separare la decisione strategica di Biden di lasciare l’Afghanistan dal modo frettoloso, sciatto e di panico in cui è stata attuata. Questo alla fine potrebbe rivelarsi corretto. “Questo è un duro colpo al messaggio di Biden di “L’America è tornata”. Tutti pensano che sarà diverso da Trump”.

La scorsa settimana, la delegazione talebana guidata dal leader della squadra negoziale, Anas Haqqani, ha incontrato l’ex presidente Hamid Karzai in una località non specificata in Afghanistan.Ex funzionario del governo afghano © Islamic Emirate of Afghanistan/AFP

Intelligenza controversa

Oltre a chiudere prima Bagram, ci sono altre tre domande sulle capacità di Biden. Il primo è il numero di attrezzature militari statunitensi rimaste per i talebani, inclusi aerei, centinaia di Hummer militari e decine di migliaia di fucili, razzi e occhiali per la visione notturna.

La seconda domanda è se Biden ignori le stime dell’intelligence, che indicano che i talebani possono riconquistare il potere più velocemente dei 6-18 mesi dichiarati dalla Casa Bianca. Il terzo è che Biden non è riuscito a negoziare completamente con gli alleati della NATO sulla velocità e la logistica del ritiro. Su questi tre aspetti la decisione finale spetta al presidente.

Un ex alto funzionario del Pentagono ha dichiarato: “Questo tipo di ritiro è imposto dai militari, il che è incredibile”. “L’agenzia di intelligence ha fornito una serie di previsioni, comprese le peggiori previsioni”, ha detto.

Un ingegnere di volo dell’elicottero Chinook dell’esercito americano siede sull’asfalto durante un’esercitazione all’aeroporto di Bagram in Afghanistan © U.S. Air Force/Sergente tecnico Gregory Brook/Reuters

Biden ha più volte insistito sul fatto che l’accordo di Trump del 2019 con i talebani gli ha legato le mani, che prevede che gli Stati Uniti si ritirino in cambio dell’impegno dell’organizzazione islamica a rinunciare al terrorismo. Ma le persone vicine a Biden hanno detto che si sarebbe ritirato comunque da questa “guerra per sempre”.

Il ragionamento del presidente è anche inquietante perché ha revocato o sta cercando di revocare molte altre cose che ha ereditato da Trump, come il ritiro dall’accordo sul clima di Parigi, il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano e il ritiro dall’accordo sul nucleare iraniano. Organizzazione mondiale della Sanità.

“Almeno dal 2008, Biden ha sempre creduto che gli Stati Uniti spendessero molti soldi per l’Afghanistan”, ha detto Jonah Blank, consigliere politico per l’Asia meridionale quando Biden era presidente della commissione per le relazioni estere del Senato. Blank portò l’allora senatore Biden in Afghanistan tre volte, inclusa una famigerata visita nel gennaio 2009 – solo pochi giorni prima che prestasse giuramento come vicepresidente – si incontrava con l’allora presidente dell’Afghanistan.Hamid Karzai uscì dalla cena nel disgusto.

In qualità di vicepresidente nel 2011, Biden ha visitato il centro di addestramento dell’esercito nazionale afghano a Kabul ©Shah Marai/AFP/Getty

“Se Karzai esprime la sua gratitudine agli Stati Uniti per il suo aiuto ed è ossessionato dall’autocritica, le cose potrebbero essere diverse”, ha detto Blank. “Da allora, il pensiero di Biden è stato sostanzialmente corretto”.

A livello nazionale, la decisione di Biden è molto popolare, anche se alcuni sondaggi di opinione di questa settimana hanno mostrato che mentre gli americani osservavano la scena angosciante all’aeroporto di Kabul, l’opinione pubblica ha mostrato una netta inclinazione negativa. Nonostante sostengano l’accordo di Trump con i talebani, i repubblicani descrivono ancora Biden come debole e lasciano intendere che non potrebbe svolgere i suoi compiti in modo responsabile a causa della sua età. Il tasso di approvazione di Biden è sceso al di sotto del 50% per la prima volta questa settimana.

Ma ci sono pochi segni che la caduta di Kabul danneggerà le sue possibilità di far passare la sua legge di spesa da 3,5 trilioni di dollari, che dipenderà dai voti del partito estremamente scarsi. Poche battute d’arresto in politica estera, per quanto imbarazzanti, possono minare l’agenda interna degli Stati Uniti.

Il generale americano Kenneth F. McKenzie ha visitato il centro di controllo dell’evacuazione all’aeroporto internazionale di Hamid Karzai la scorsa settimana © U.S. Marine Corps/AFP/Getty

Alleato arrabbiato

Gli alleati e gli avversari americani potrebbero avere un impatto maggiore sul ruolo di Biden. Josep Borrell, capo degli affari esteri dell’UE, ha dichiarato al Parlamento europeo che questa partenza è stata “un disastro per il popolo afghano, i valori e la credibilità occidentali e lo sviluppo delle relazioni internazionali”. Armin Raschelt, La Germania potrebbe diventare il successore di Angela Merkel dopo le elezioni di settembre, definendolo “il più grande fallimento dall’istituzione della NATO”. Persino gli affidabili inglesi dell’Atlantico non sono riusciti a nascondere la loro delusione per l’incapacità degli Stati Uniti di comprendere in tempo i dettagli del ritiro.

Più si è lontani da Washington, D.C., e la divisione lungo una feroce linea partigiana, maggiore è l’ambiguità tra Biden e Trump. “Sembra che gli Stati Uniti siano i primi, ma i suoi funzionari parlano francese”, ha detto un ex funzionario dell’intelligence statunitense.

La storia può ancora distinguere tra il modo irrispettoso in cui gli Stati Uniti ritirano le proprie truppe e la logica strategica dietro di esso. L’idea di Biden è che non esiste un modo elegante per uscire da una guerra che hai già perso.

Inoltre, prima gli Stati Uniti lasciano l’Afghanistan, più possono concentrarsi sulla risposta alla crescente Cina, la più grande sfida strategica degli Stati Uniti. Le priorità della politica estera di Biden sono le tre C-Cina, COVID-19 e clima. Tuttavia, ci sono preoccupazioni sul fatto che Biden si senta così pungente dalle forti critiche al caos di questa settimana che ritenga necessario mostrare il suo atteggiamento duro nei confronti della Cina.

«Dov’è il vantaggio strategico di questa perdita?» chiese Burrows. “Biden sarà sotto pressione per dimostrare i punti di forza e cambiare la narrativa”.

Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti è stato evacuato mercoledì all’aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul © U.S. Marine Corps/AFP/Getty

La sfacciata soddisfazione della Cina per l’umiliazione degli Stati Uniti può esacerbare questa tentazione. Twitter è pieno di “lupi” cinesi che esultano per l’umiltà degli Stati Uniti. Potrebbe non essere una coincidenza che un aereo cinese abbia fatto irruzione nello spazio aereo di Taiwan durante un’esercitazione militare mercoledì, che sarebbe stata innescata dalla “provocazione” di Taiwan. Vale la pena notare che i paesi occidentali hanno ritirato le loro ambasciate a Kabul questa settimana e le ambasciate cinese e russa continuano a funzionare normalmente.

“Se il ritiro di Biden dimostra che gli Stati Uniti sono diventati meno salvatori e si concentrano invece maggiormente sulla cura della propria popolazione domestica, allora questa decisione è una buona decisione sia per gli Stati Uniti che per la Cina”, ha affermato Eric, politologo di Shanghai e investitore del rischio. ha detto Lee. È un frequente difensore della posizione della Cina nei confronti del pubblico occidentale. “Questo è ciò che vuole la Cina”.

C’è anche la questione del Pakistan, che da tempo sostiene i talebani come strumento per stabilire “profondità strategica” in Afghanistan. Il primo ministro pakistano Imran Khan si è congratulato questa settimana con gli afghani per “aver spezzato le catene spirituali della schiavitù”. Rispetto alla prima volta in cui sono saliti al potere nel 1996, i talebani oggi hanno ampi collegamenti internazionali. Per l’agenzia di intelligence pakistana ISI, la rapida acquisizione di questa settimana è stata una grande vittoria strategica.

Lunedì, un soldato americano ha puntato una pistola contro un passeggero afghano all’aeroporto di Kabul. Migliaia di persone si sono riversate nell’aeroporto e sono fuggite dal Paese. ©Wakil Kohsari/AFP/Getty

“Lo scherzo è che con l’aiuto degli Stati Uniti, l’Inter-Services Intelligence Service ha sconfitto l’Unione Sovietica nel 1989”, ha detto Sarah Chayes, un’esperta afgana che era un consigliere anziano del Pentagono. “Ora l’Isi ha sconfitto gli Stati Uniti con l’aiuto degli Stati Uniti”.

L’influenza regionale del ritorno dei talebani potrebbe anche limitare la capacità di Biden di rivolgersi alla Cina e sbarazzarsi dell’era post 11 settembre della “guerra per sempre”. In quanto stato vassallo della Cina con armi nucleari, il Pakistan è una pedina importante nello scacchiere geopolitico. L’India è uno stretto partner degli Stati Uniti ed è considerata la più importante forza di contrappeso contro l’entusiasta Cina in futuro, e potrebbe sentirsi ancora più vulnerabile dopo il ritiro di questa settimana. Ciò potrebbe complicare la capacità di Biden di tradurre i ritiri delle truppe in guadagni strategici.

In effetti, è difficile separare sottilmente la decisione di Biden di porre fine a questa guerra dal suo piano per aumentare l’attenzione degli Stati Uniti sulla regione indo-pacifica. C’è anche la questione se i talebani manterranno la loro promessa di tenere all’aperto organizzazioni come Al Qaeda e Isis. Nel 2011, come vicepresidente, Biden ha fatto in modo che gli Stati Uniti lasciassero l’Iraq per l’ultima volta. Poi, ha anche parlato di ridurre le perdite causate dal fallimento degli Stati Uniti nella costruzione della nazione. Il conseguente vuoto di potere iracheno ha portato all’ascesa dell’Isis in Iraq e in Siria, e gli Stati Uniti sono stati risucchiati nella regione.

“La domanda è cosa ha imparato Biden da quell’episodio?”, ha chiesto Chayes. “Penso che la risposta potrebbe essere no. Ha preso una decisione sull’Afghanistan molto tempo fa.”