Il fiasco in Afghanistan mostra il buco nel Regno Unito globale

Come vedrà il mondo la rimozione del Parlamento britannico? Dibattito Afghanistan, La furia dei politici impotenti?Un’immagine più duratura dell’incompetenza della Gran Bretagna potrebbe essere quella del suo ministro della Difesa Trattieni le lacrime Quando pensa di rinunciare a chi si fida dell’Occidente. In effetti, questo intervento si è concluso con un lamento.

Sebbene questo fiasco sia stato un disastro per l’Afghanistan e per la strategia occidentale, ha anche lasciato nel vuoto la fragilità della politica estera britannica e il suo desiderio di leadership globale.

Questo potrebbe essere un punto di flesso. La conseguenza più ovvia di una serie di fallimenti in politica estera è che ha notevolmente innalzato la soglia politica per qualsiasi futura operazione militare, in particolare per le operazioni militari guidate dagli Stati Uniti. La Gran Bretagna si oppose al rapido ritiro delle truppe dall’Afghanistan e cercò persino un’altra forza stabilizzatrice.Ma non c’è modo di confutare un unilateralismo sprezzante Secondo presidente consecutivo degli Stati Uniti.

Alcune cose vanno notate. L’Alleanza Atlantica è ancora la pietra angolare del pensiero diplomatico britannico.Dopo la Brexit, il governo ha scarso interesse per altre opzioni. L’evento è troppo imprevedibile per escludere azioni in altri luoghi in futuro. Ma, come ha visto mercoledì Boris Johnson nella rabbia dei membri del Congresso, la sinistra anti-interventista ha ora aumentato il sentimento di tradimento a destra. La prossima volta che gli Stati Uniti invocheranno gli alleati, potrebbe essere difficile convincere i membri del Congresso. Un ex ministro ha osservato che “quando gli Stati Uniti vogliono che aiutiamo in Vietnam, l’umore del parlamento è lo stato in cui ci troviamo”.

La prossima conseguenza sarà l’impatto sul rimodellamento del pensiero di politica estera britannica. L’istinto di questa amministrazione è quello di trovare rapidamente un’opportunità per riallinearsi con gli Stati Uniti. Ciò è più evidente nell’inclinazione della regione Asia-Pacifico e nella contesa relativa alle principali aree di interesse degli Stati Uniti: tra l’altro, mentre i talebani avanzano verso Kabul, la portaerei britannica arriva a Guam. Ironia della sorte, gli Stati Uniti preferiscono che la Gran Bretagna svolga un ruolo maggiore in Europa.

È necessario anche un secondo ramo della politica.Si noti che l’America di Truman non tornerà presto. Sotto il frenetico appello diplomatico e gli auspici del Gruppo dei Sette, il Presidente del Consiglio ha fatto un passo per svolgere un ruolo di convocazione tra le democrazie. Ma questo significa ricostruire le relazioni con gli alleati europei e costruire insieme capacità militari.

Il ruolo più diretto è quello di trovare una soluzione giusta per i rifugiati afghani. Le osservazioni iniziali di Johnson sono lontane dall’adempiere a questo obbligo morale. La proposta di ammettere 20mila afgani entro cinque anni solleva la questione di quanto tempo debbano aspettare le persone che hanno paura della vita. La prima sfida è garantire che chi è rimasto deluso non venga abbandonato due volte. Se il Regno Unito vuole svolgere un ruolo di primo piano, deve dare l’esempio.

Il governo è attratto da questa identità coesa, ma deve cambiare stile.Nonostante tutte le osservazioni di alto profilo, il Regno Unito ha ridotto la spesa per il soft power Assistenza all’estero, Alienando i suoi più stretti alleati e ignorando la sua posizione geografica. La Brexit è avvenuta, ma la sicurezza collettiva europea è più urgente che mai. La Gran Bretagna non si ritirerà dall’alleanza americana, ma il governo deve rendersi conto che questo non può essere il loro unico pilastro politico.

Questo porta al risultato finale, e forse il più importante: il tipo di lezioni apprese. La conclusione più facile da trarre è che la costruzione della nazione è fallita. Un rapido colpo chirurgico è una cosa, ma l’instaurazione della democrazia è per gli uccelli. Questa sarà la lezione appresa da molte persone che hanno chiesto perché la Gran Bretagna ha bisogno di essere coinvolta nelle guerre di altre persone.

abbastanza giusto. Ma accettare questo senza dubbio significa alzare le spalle di fronte alle minacce e al male. Per ogni Afghanistan o Iraq, c’è una Corea del Sud, un ponte aereo di Berlino, la prima guerra del Golfo e un intervento in Kosovo. Nelle parole del presidente Obama, la sfida non è stare lontano da tutti i conflitti, ma stare lontano da conflitti stupidi. Un’altra opzione è l’isolazionismo o il cinismo politico realistico, cioè la nostra dottrina della stronza.

Un altro approccio è ispirare la necessaria umiltà interventista avvertendo di un’eccessiva correzione. Gli anti-interventisti che ora piangono per le donne oppresse in Afghanistan devono ricordare loro che i loro diritti derivano dalle missioni militari. L’inazione ha anche un costo umano: i beneficiari sono Bashir Assad ei talebani, Vladimir Putin e Xi Jinping. Come ha affermato Tom Tugendhat nel suo potente discorso alla Camera dei Comuni, la pazienza vince il conflitto e la sicurezza: l’Occidente sta perdendo la pazienza mostrata.

Questo è un argomento più difficile, ma l’Occidente ha bisogno che i leader siano preparati. È ingenuo pensare che tutto questo possa essere fatto senza gli Stati Uniti e la loro potenza militare. Ma ora, nazioni e leader devono essere preparati a difendere i valori democratici fino a quando i loro interessi non ricorderanno agli Stati Uniti il ​​loro ruolo globale.

Se una cosa negli ultimi decenni dimostra che anche la più perfetta alleanza democratica non può essere allontanata dal mondo. Gli interessi degli Stati Uniti non lo lasceranno scomparire a lungo dal campo di battaglia, ma per ora altri paesi devono insistere per intervenire nell’interesse personale illuminato.

Questa è la vera missione della Gran Bretagna nel mondo, ma se Johnson cerca questo ruolo, dovrà riconsiderare il suo atteggiamento verso il soft power e il valore degli alleati europei. Un’altra opzione è togliere di mezzo la Gran Bretagna per cercare un’impronta globale.

robert.shrimsley@ft.com