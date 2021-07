Il Fin Min israeliano prevede una crescita economica del 5,1% nel 2021 e un deficit di bilancio del 7% Reuters

All’inizio di questo mese, la Banca d’Israele ha previsto che il tasso di crescita economica per quest’anno e per il 2022 sarebbe stato rispettivamente del 5,5% e del 6%.

Si stima che le spese fiscali totali nel 2021 e nel 2022 raggiungeranno rispettivamente 429,1 miliardi di shekel (131 miliardi di dollari USA) e 450,1 miliardi di shekel. Si prevede che il deficit di bilancio di quest’anno rappresenterà il 7,0% del PIL e l’anno prossimo rappresenterà il 3,4% del PIL, in precedenza l’11,6%. Nel 2020, il governo spenderà ingenti somme di denaro per aiutare le imprese e le famiglie a far fronte alla pandemia di COVID-19.

© Reuters. Foto del file: 21 febbraio 2021, in un centro commerciale a Gerusalemme, mentre Israele riapre la sua economia, le persone camminano e fanno acquisti e continuano a revocare il blocco nazionale per combattere le restrizioni sulla malattia da coronavirus (COVID-19). REUTERS/Ammar Awad/Files

