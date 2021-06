Il Financial Reporting Committee avvia un’indagine sull’audit di Greenhill

Share it

L’autorità di regolamentazione britannica ha avviato un’indagine sull’audit di Greensill Capital, aprendo una nuova frontiera per le indagini sul gruppo della catena di approvvigionamento che è fallito a marzo a causa di scandali politici e finanziari.

Il Financial Reporting Committee ha dichiarato lunedì in una dichiarazione di aver avviato un’indagine su Saffery Champness “in relazione alla sua revisione del bilancio di Greensill Capital per l’anno conclusosi il 31 dicembre 2019”.

La FRC ha dichiarato in una dichiarazione separata che stava anche indagando sull’audit di PwC su Wyelands Bank nello stesso anno. Wyelands fa parte dell’impero metal di Sanjeev Gupta, ma è probabile che lo diventi Vendita o liquidazione A causa della grande scala di crediti inesigibili sui suoi libri.

Gupta è uno dei maggiori clienti di Greensail e la precedente implosione di Greensail ha innescato uno scandalo di lobbying politico.

PricewaterhouseCoopers ha dichiarato in una dichiarazione: “È comprensibile condurre una revisione normativa in questo caso. Collaboreremo pienamente con le indagini della FRC”.

