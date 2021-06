Il FMI accoglie con favore i progressi dell’Argentina nella risoluzione del problema del debito del Club di Parigi Reuters

Rice ha affermato che il personale del FMI dovrebbe incontrare il ministro delle finanze argentino Martin Guzman a margine della riunione del G20 in Italia all’inizio di luglio, ma non c’è ancora un calendario per ulteriori negoziati o per raggiungere un nuovo accordo.

“Questo è un problema per i creditori dei club di Argentina e Parigi, ma accogliamo sicuramente con favore i progressi fatti”, ha detto il portavoce del FMI Griez in una conferenza stampa programmata.

New York (Reuters)-Il Fondo monetario internazionale ha detto giovedì di “accogliere” i progressi dell’Argentina nel suo debito nei confronti del Club di Parigi, anche se non c’è ancora un calendario per il nuovo accordo tra il FMI e il Paese sudamericano.

