Il FMI avverte della criptovaluta come valuta nazionale prima del lancio in El Salvador

Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito i paesi che utilizzano la criptovaluta come moneta a corso legale poco più di un mese prima che El Salvador diventasse un paese di criptovaluta. La prima nazione al mondo Consenti a Bitcoin di pagare tutto, dai tagli di capelli alle tasse.

La banca con sede a Washington ha detto in seguito Post del blog di luglio Attraverso il collegamento tra criptovaluta e attività illegali, l’uso diffuso della criptovaluta minaccerà la “stabilità macroeconomica” e potrebbe danneggiare l’integrità finanziaria.

Il Fondo Monetario Internazionale non ha menzionato direttamente El Salvador. Ma poiché sta negoziando un prestito da 1 miliardo di dollari con i paesi dell’America Latina, i suoi avvertimenti indicano che i piani del presidente quarantenne Nayib Bukele potrebbero complicare le relazioni.

“Non credo che abbiano considerato tutto l’impatto”, ha detto Ricardo Castaneda, economista senior e coordinatore in El Salvador presso Icefi, un think tank. “Questo è un esperimento. Sarà interessante vedere se funziona, ma se non funziona, le conseguenze saranno molto gravi”.

Bukele renderà Bitcoin un corso legale a partire dal 7 settembre.Sostiene che questo avvierà la prosperità e fornirà “a Il grande balzo in avanti“.

Il suo piano si basa su “Bitcoin Beach“, una destinazione per il surf in cui i locali pagano in Bitcoin e lo utilizzano per le transazioni quotidiane. È stato lanciato nel 2019 con il supporto di un donatore anonimo di Bitcoin americano.

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha dichiarato che rendere Bitcoin un corso legale è “un grande salto per l’umanità” © Camilo Freedman/Bloomberg



Il presidente ha affermato che in un paese che ha adottato il dollaro USA 20 anni fa, l’adozione della criptovaluta in tutto il paese aiuterà il 70% della popolazione senza accesso ai servizi finanziari tradizionali. Non esclude di mettere alcune riserve della banca centrale in criptovalute.

Vuole utilizzare l’energia geotermica del vulcano per estrarre Bitcoin nel paese, anche se i dettagli sono ancora vaghi. Ha anche lanciato un portafoglio elettronico chiamato Chivo – “cool” in slang salvadoregno – che fornirà alle persone $ 30 in Bitcoin per incentivarne l’uso. Secondo i rapporti, l’operatore ATM Bitcoin Athena sta installando 13 macchine nei centri commerciali.

Ma la Banca Mondiale si è rifiutata di aiutare El Salvador a lanciare Bitcoin. Il Fondo Monetario Internazionale aveva precedentemente avvertito che “Aspetti macroeconomici, finanziari e legali Ciò richiede un’analisi molto attenta”.

Questi piani confondono molti nel mondo finanziario e i salvadoregni sono in perdita.

I prezzi delle obbligazioni sono scesi di conseguenza.Allo stesso tempo, il paese affronta Situazione finanziaria “critica”Castaneda di Icefi ha aggiunto che il debito rappresenta l’89% del PIL, il deficit fiscale nel 2020 rappresenta il 10,1% del PIL e il rimborso del debito dovuto quest’anno è di 2 miliardi di dollari.

in un Sondaggi Secondo un sondaggio condotto dalla Camera di Commercio e Industria di Salvador, oltre il 90% degli intervistati non voleva essere costretto ad accettare Bitcoin come metodo di pagamento e tre quarti degli intervistati ha promesso di continuare a utilizzare dollari USA.Una specie di sondaggi L’Università di Francisco Gavidia ha scoperto che il 44% delle persone si aspetta che questo peggiori l’economia.

Risa Grais-Targow, capo dell’America Latina presso la società di consulenza Eurasia Group, ha dichiarato: “Penso che il tasso di adozione sarà limitato”. “Ci sono ancora molte domande sul fatto che questo possa davvero decollare”.

Ma i sostenitori della criptovaluta credono che la storia del collasso finanziario e dell’iperinflazione in America Latina renda l’intera regione una fornace crittografica ideale, poiché la gente comune è alla ricerca di modi per proteggersi da eventi economici instabili.

L’Argentina sta lottando con un debito insostenibile e la ricorrente minaccia di default, mentre l’economia del Venezuela si è ridotta del 75% dal 2013. Il tasso di cambio ufficiale è di 3,3 milioni di bolivar per dollaro USA (il tasso di cambio del mercato nero è di miliardi) e il tasso di inflazione annuale è superiore al 2,600%.

Mauricio Di Bartolomeo, CEO di Ledn, una società di asset digitali con sede a Toronto, ha dichiarato: “Per Bitcoin, per la prima volta da molto tempo, i latinoamericani hanno visto un apprezzamento degli asset denominati in dollari”.

“La fattoria del latino è stata portata via e la banca ha chiuso durante la notte, quindi Bitcoin è in qualche modo più sicuro di altre risorse”.

I credenti di Bitcoin indicano banche come Citigroup, che è Pesare l’inizio dei servizi di crittografia, Come segno che sta diventando mainstream.

“Bitcoin è il salvatore”, ha detto Cristian Cabrera, un sedicente consulente di criptovalute di 37 anni dall’Argentina, durante il pranzo presso l’Ambasciata Bitcoin, ​​il primo cripto caffè a Città del Messico. “Rappresenta l’uguaglianza di tutti”.

“Stiamo costruendo infrastrutture per l’economia del futuro”, ha affermato Emiliano Grodzki, CEO di Bitfarms. Bitfarms è una società mineraria di Bitcoin che ha subito inflazione e svalutazione nella sua città natale, l’Argentina. , Co-fondata con altri a Toronto.

“In questo nuovo ecosistema, abbiamo sostituito la banca centrale… Questo è un paradigma completamente nuovo”, ha detto al Financial Times dopo che la sua azienda è stata quotata in borsa al Nasdaq a giugno.

Un uomo in El Salvador mostra un’app mobile che mostra il prezzo di Bitcoin © SOPA Images/LightRocket via Getty



In Messico, Ricardo Salinas, il terzo uomo più ricco del paese, ha affermato che il 10% del suo portafoglio di investimenti liquidi è in Bitcoin.Ha espresso sostegno per la valuta Twitter A giugno, ha detto che stava lavorando per rendere il suo Banco Azteca la prima banca del paese ad accettarlo.

Tuttavia, entro un giorno, la banca centrale, il Ministero delle finanze e le autorità di regolamentazione bancaria contrattaccare, Affermando che la Banca del Messico non ha il diritto di fornire servizi Bitcoin e avvisi di rischio.

In Paraguay, il deputato Carlos Rejala ha proposto conto Regolamentare Bitcoin e Bitcoin mining.Un’università permette anche tassa di iscrizione Paga in criptovaluta.

Nonostante i dubbi, i sostenitori restano fermi. Lorena Ortiz, la proprietaria dell’ambasciata Bitcoin in un bar della città messicana, ha clienti di appena 78 anni e di appena 16 anni. “La crittografia non è solo una moda”, ha detto. “Rimane qui.”

Rapporto aggiuntivo di Gideon Long a Bogotá