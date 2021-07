Il FMI ha alzato al 7% le previsioni di crescita economica degli Stati Uniti per il 2021, supponendo che il piano di spesa di Biden sia approvato da Reuters

Il fondo ha aggiunto che si aspetta che le aspettative di inflazione negli Stati Uniti rimarranno ben ancorate, ma queste “verranno oscurate da fluttuazioni significative e a breve termine dei prezzi relativi nei prossimi mesi”, che potrebbero far sì che l’inflazione della spesa per consumi personali raggiunga temporaneamente vicino a 4 in futuro. % di picco quest’anno.

La previsione del Fondo monetario internazionale è arrivata poco dopo che il Congressional Budget Office ha fornito una previsione altrettanto ottimistica per l’economia statunitense quest’anno. La previsione apartitica del CBO non fa alcuna ipotesi sul destino dei piani di spesa di Biden e si basa solo sulle leggi vigenti.

Kristalina Georgieva, presidente del Fondo monetario internazionale, ha affermato che questi due programmi attueranno molte delle raccomandazioni che il Fondo monetario internazionale ha fatto per gli Stati Uniti nel corso degli anni, compresi gli investimenti per aumentare la produttività, l’istruzione e consentire a più donne. mercato del lavoro.

La nuova previsione inclusa nella valutazione annuale dell’FMI sulla politica economica degli Stati Uniti presuppone che il Congresso degli Stati Uniti passerà quest’anno al piano per l’occupazione statunitense dell’amministrazione Biden e ai piani per le infrastrutture, la spesa sociale e la riforma fiscale delle famiglie statunitensi, simili per dimensioni e composizione. . Proposta originale.

