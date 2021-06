Il FOMC mantiene misure di stimolo e anticipa le previsioni di aumento dei tassi di interesse al 2023 Reuters

© Reuters. Foto del file: il Federal Reserve Board Building su Constitution Avenue scattata a Washington, USA, il 27 marzo 2019. REUTERS/Brendan McDermid



New York (Reuters)- La Federal Reserve ha avanzato mercoledì le sue previsioni per il primo aumento dei tassi di interesse dopo la pandemia al 2023, citando il miglioramento della salute e abbandonando le affermazioni di lunga data secondo cui la crisi sta pesando sull’economia.

La nuova previsione mostra che la maggior parte degli 11 funzionari della Fed prevede di aumentare i tassi di interesse di almeno due 25 punti base nel 2023, anche se i funzionari hanno promesso in una dichiarazione dopo la riunione politica di due giorni di mantenere temporaneamente il sostegno politico per incoraggiare il proseguimento dell’occupazione recupero.

La Fed ha anche apportato aggiustamenti tecnici per evitare che il tasso di interesse di riferimento scendesse troppo in basso. Detiene il tasso di interesse di riserva che paga alle banche – IOER – presso la Banca centrale degli Stati Uniti per cinque punti base e aumenta il tasso di interesse che paga nel contratto di riacquisto inverso overnight da zero a 0,05%, che viene utilizzato per impostare un limite inferiore per le posizioni corte- Tasso di interesse a termine.

Reazione del mercato:

Azioni: il calo si è allargato a -0,83%%

Obbligazioni: salite all’1,5464%, rendimento a 2 anni salito allo 0,1911%

Cambio: gira più in alto. Ultimo aumento dello 0,57%

Appunti:

GUY LEBAS, Chief Fixed Income Strategist, JANNEY MONTGOMERY SCOTT, Philadelphia

“L’aumento dell’IOER serve in realtà ad alleviare parte della pressione sul front-end della curva relativa allo tsunami di liquidità nel sistema finanziario. Le riserve bancarie sono eccessive e i fondi del mercato monetario trovano difficile ottenere rendimenti positivi ovunque, quindi risolve alcuni di questi problemi. Ma lo fa. Avrà anche l’effetto di tirare un po’ su il rendimento, che può durare per circa tre anni, perché il valore relativo delle banconote a due o tre anni dipende in parte da quale interesse i tassi che la banca può ottenere durante la notte, che ora è un po’ alto”.

“Non credo che ci siano molte informazioni trasmesse sotto forma di punti in questa fase, perché quando l’economia fluttua, stai misurando la previsione mediana. Anche questa è una previsione condizionata. Penso che le condizioni su cui le previsioni si basano non sono nella migliore delle ipotesi. Stabile e improbabile.”

KARL SCHAMOTTA, Direttore del prodotto globale e della strategia di mercato per i pagamenti globali, Toronto Cambridge

“Potremmo non vedere una riduzione del panico, ma abbiamo visto un sibilo nel mercato valutario. È interessante notare che la Fed non solo ha riconosciuto che l’inflazione sta aumentando, ma che l’economia statunitense ha molto slancio, ed è già qui . Nelle previsioni del gruppo, si è sostanzialmente trasformato in una posizione più aggressiva”.

JACK ABLIN, Chief Investment Officer, CRESSET Wealth Advisor

“Penso che questo sia molto vicino a ciò che vuole il mercato. Il mercato vuole che la Fed dica agli investitori che non c’è niente da vedere qui. Vai avanti e non ci sono progressi nell’economia o inflazione. Manterremo una politica di allentamento attivo. “

“La Fed non lo ha completamente negato, come sperava il mercato. Si rendono conto che dovranno rispondere ad un certo punto in futuro. Ma io lo chiamo un tilt, non un cambio di direzione. La Fed sta ancora mantenendo la sua testardaggine politica.”

RYAN DETRICK, Senior Market Strategist, LPL Finance, Charlotte, North Carolina

“Il mercato è un po’ basso, ma lo vedrete nei giorni della Fed.

“Le aspettative di inflazione (della Federal Reserve) sono aumentate drasticamente, un po’ più in alto rispetto alle previsioni di marzo, ed è ora possibile aumentare i tassi di interesse per la prima volta nel 2023. C’è stata una reazione istintiva e il mercato sta provando per digerirlo.

“Ma il mercato lo ha anticipato. Il mercato sta vivendo la tipica volatilità quotidiana della Federal Reserve.

“È come quando la Federal Reserve fa un annuncio, ti senti molto eccitato ed eccitato, ma il mercato si è addormentato durante la notte e il giorno dopo è andato diversamente.

“Hanno alzato le loro previsioni sul PIL. Abbiamo un’economia più forte e un’inflazione più forte. Questi non dovrebbero sorprendere nessuno”.

“Il mercato obbligazionario è abbastanza calmo. Il mercato azionario di solito sperimenta la turbolenza della Fed quel giorno, ma il mercato obbligazionario sembra rispondere con calma, il che è un guadagno fondamentale.

“Non ci sono segni di riduzione, ma vedremo nella sessione di domande e risposte”.

Francis Donald, Global Chief Economist del Dipartimento di gestione degli investimenti di Toronto Manulife Investment Management, “Il grafico a punti ora mostra che ci saranno due aumenti dei tassi di interesse entro il 2023. Questa è una sorpresa da falco per il mercato obbligazionario e ha attirato tutta l’attenzione. “

“È interessante notare che la Fed ha aumentato la sua stima del momento del primo rialzo dei tassi di interesse, ma non ha modificato sostanzialmente le sue previsioni di crescita e inflazione per il 2022 e il 2023. Ciò che ci dice è che, sebbene le prospettive non siano cambiate in modo significativo, sembra che il La Fed ha la fiducia necessaria per ripristinare l’ambiente normale”.

“Il tono non è cambiato sostanzialmente. Ci sono solo alcuni aggiustamenti a questa affermazione.

“Il mercato sta reagendo a poche informazioni nella bitmap. Ora è il momento per Powell di cercare di scoraggiare il mercato dall’interpretare troppo la bitmap”.

Tom Martin, Senior Portfolio Manager, Global Investments, Atlanta

“Il mercato vuole vedere la Fed comunicare che fornirà la politica di allentamento di cui il Paese ha bisogno tenendo d’occhio l’inflazione. Per me, ciò che si ottiene da questa dichiarazione è esattamente ciò che vuole il mercato.

“In media, il mercato vuole misurare la Fed, e lo fa assolutamente in questa versione.

“Penso che i movimenti degli indici S&P e Nasdaq siano poco significativi”.