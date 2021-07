Il fondatore di Crypto vince l’asta di beneficenza per il pranzo con lo scettico Warren Buffett

Share it

Nel febbraio 2020, Warren Buffett ha pranzato con uno dei principali attori nel campo delle criptovalute. Justin Sun, proprietario della società di file sharing BitTorrent e fondatore della criptovaluta Tron, ha vinto un’asta di beneficenza su eBay con un’offerta di 4,57 milioni di dollari e ha pranzato con investitori famosi. Il denaro è stato donato alla GLIDE Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro con sede nella comunità di Tenderloin di San Francisco.

Durante quel pranzo, Sun ha offerto una ragione per la crittografia a uno scettico accanito.

Lo scetticismo di Warren Buffett

Warren Buffett si riferiva a Bitcoin (la prima e più grande criptovaluta) come “forse quadrato di veleno per topi” e “illusione”.

Ha anche detto: “Se non apparirà tra 10 o 20 anni, non sarà sorpreso”.

Il suo socio in affari e vicepresidente di Berkshire Hathaway Chiamato Bitcoin è “oro artificiale senza valore”.

Buffett ha descrizione Tuttavia, la tecnologia alla base della criptovaluta, blockchain, è “importante”.

In difesa della crittografia e della blockchain

Sun spera di basarsi sulla comprensione di Buffett della blockchain.in un Apri la busta Per quanto riguarda la comunità cripto che ha annunciato di aver vinto l’asta, Sun ha scritto di aver creduto a lungo nella strategia di investimento di valore a lungo termine di Buffett e ha continuato a scrivere di ritenere che “la strategia di investimento di valore a lungo termine e la criptovaluta [his] Gli occhi sono una cosa” e la comunità cripto ha una lunga strada da percorrere nell'”educazione al valore e ai casi d’uso corretti delle blockchain tradizionali”. ”

Ha anche sottolineato che “anche uno degli investitori di maggior successo di tutti i tempi a volte può perdere l’imminente ondata.” E ” Buffett ha ammesso di aver pagato un prezzo troppo alto per il grande gigante degli investimenti alimentari Kraft Heinz, e non ha realizzato il potenziale di aziende come Amazon, Google o persino la società madre di Apple Alphabet.”

Sun ha anche scritto che inviterà altri leader del settore blockchain a pranzare.

Sun ha lanciato Tronix nel 2017, noto anche come Tron o token TRX. secondo CoinMarketCap.com, Tron è la 25a più grande criptovaluta al mondo, con un valore di mercato di 3,6 miliardi di dollari USA al 20 luglio 2021.

Fondazione per il volo a vela

Buffett mette all’asta il suo pranzo da 20 anni per sostenere l’organizzazione benefica con sede a San Francisco, che è stata sostenuta dalla sua defunta moglie Susan. Il suo pranzo ha raccolto più di 30 milioni di dollari USA per la fondazione.

Nei commenti e-mail BloombergBuffett ha scritto di essere “felice che Justin abbia vinto il pranzo e [was] Non vedo l’ora di vedere lui e i suoi amici. ”

“Ci divertiremo moltissimo”, ha continuato, “Glade utilizzerà i suoi contributi per aiutare migliaia di persone”.

secondo Il loro sito webIl piano di GLIDE si concentra sulle “persone più vulnerabili nella nostra comunità, comprese donne e persone di colore, bambini, individui con bisogni complessi e nuovi immigrati”. modello di servizio” [to] Soddisfare i bisogni primari e supportare le persone in un percorso di stabilità e autosufficienza. ”GLIDE si impegna a risolvere la povertà, i senzatetto, le barriere legate all’abuso di droghe e le crisi familiari.