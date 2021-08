Il fondatore di OnlyFans incolpa le banche per il divieto del porno

Share it

Tim Stokely, il fondatore di OnlyFans, ha accusato la banca di un trattamento “ingiusto” per averlo costretto a vietare la pornografia sulla piattaforma. Questa decisione ha suscitato forti proteste da parte degli utenti del sito e ha suscitato preoccupazioni per il futuro.

“Per i cambiamenti di politica, non abbiamo scelta: la risposta breve sono le banche”, ha detto al Financial Times Stockley, che è anche amministratore delegato della società.

ora che Nessun contenuto esplicito La scorsa settimana, la società britannica è stata criticata per aver abbandonato gli artisti adulti che hanno contribuito ad attrarre i suoi circa 130 milioni di utenti e si è chiesta se potesse prosperare con le nuove regole che vietano il sesso ma consentono la nudità.

Stockley ha affermato che il cambiamento è in risposta ai crescenti ostacoli delle banche che “citizzeranno i rischi reputazionali e negheranno la nostra attività”.

“Paghiamo più di 300 milioni di dollari a più di 1 milione di creatori ogni mese e ci assicuriamo che questi fondi fluiscano ai creatori che comportano l’uso del sistema bancario”, ha detto, osservando che la Bank of New York Mellon ha “segnato e rifiutato” la connessione ad ogni bonifico. La società “rende difficile il pagamento per i nostri creatori”.

In questo caso, il ruolo della Bank of New York Mellon è quello di fungere da banca intermediaria, aiutando la banca di OnlyFans a trasferire denaro tra il conto bancario del suo creatore.

Stockley ha anche affermato che Metro Bank, con sede nel Regno Unito, ha chiuso il conto aziendale di OnlyFans in un breve periodo di tempo nel 2019 e ha sottolineato come molte prostitute, inclusi i creatori di OnlyFans, stiano lottando per ottenere servizi finanziari di base.

“JP Morgan Chase sta chiudendo le prostitute o … qualsiasi attività che supporti le prostitute”, ha detto.

Bank of New York Mellon, Metro Bank e JPMorgan Chase hanno rifiutato di commentare. OnlyFans ha rifiutato di rivelare i suoi attuali partner bancari, citando il desiderio di migliorare la relazione.

Negli ultimi anni, l’opposizione all’industria della pornografia ha dato nuova vitalità, con una serie di media di alto profilo che indagano sulla prevalenza della pornografia infantile e di altre scene non autorizzate sui cosiddetti siti web di tubi.

Solo fan Sebbene operi un modello di business in cui gli spettatori e i creatori sono verificati e il contenuto deve ancora essere pagato, non è immune dalla censura.

Stokely ha affermato che OnlyFans è stato ingiustamente preso di mira da “incidenti di contenuti illegali” da parte dei media, e questi rapporti non hanno menzionato come piattaforme di social media non pornografiche potrebbero risolvere problemi simili. “Le banche leggono gli stessi media di tutti gli altri”, ha detto.

Alcuni conglomerati finanziari, come MasterCard, hanno risposto alla crescente vigilanza dell’industria del porno, con regolamenti più severi sui “negozi specializzati”, che entreranno in vigore il 1 ottobre, la stessa data della data di entrata in vigore delle modifiche alla politica di OnlyFans. Ciò ha portato a ipotizzare che MasterCard stesse spingendo la nuova politica della piattaforma, e Stockley ha contestato questo.

“Abbiamo pienamente rispettato le nuove regole di MasterCard, quindi questo non ha nulla a che fare con la decisione”, ha affermato.

Rispettata

Le azioni di OnlyFans sollevano dubbi su come applicherà il divieto. Stockley ha affermato che la società sta assumendo quasi 200 nuovi moderatori per un team di quasi 1.000 dipendenti che “hanno partecipato ad alcune parti del nostro processo di revisione in più fasi”.

Il nuovo regolamento ha anche ritardato la Piano di vendere azioniCome principale azionista Leonid Radvinsky (Leonid Radvinsky), l’imprenditore ucraino-americano dietro il sito porno MyFreeCams, sta cercando di vendere alcune delle sue azioni.

Stockley ha respinto i rapporti secondo cui la cautela degli investitori ha innescato la mossa.

“Non stiamo cambiando la nostra politica per rendere più facile trovare investitori”, ha detto Stockley, osservando che la sua famiglia e Radvinsky non porteranno proprietari insoddisfatti degli artisti adulti. Stockley ha detto che se l’ambiente bancario cambia, accoglierà “assolutamente” il ritorno del porno.

“Questa decisione è stata presa per proteggere i loro fondi e abbonamenti dal comportamento sempre più ingiusto di banche e società di media: ovviamente non vogliamo perdere i nostri creatori più fedeli”, ha affermato Stockley.