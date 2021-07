Il fondo di sostegno alla Brexit “sconcertante” impedisce alle PMI di presentare domanda

Share it

Un programma del governo britannico progettato per aiutare le piccole imprese a gestire le interruzioni e le pratiche burocratiche legate alla Brexit ha assegnato loro solo un terzo del finanziamento totale a causa di lamentele che la sua complessità ha impedito alle aziende di presentare domanda.

I ministri hanno avviato Fondo di sostegno alla Brexit per le PMI A febbraio, per sostenere i piccoli esportatori che stanno lottando per far fronte al costo aggiuntivo della vendita di merci al di fuori del mercato unico dell’UE, il 1° gennaio il Regno Unito ha lasciato il mercato unico dell’UE.

Il governo fornisce a ciascuna azienda fino a 2.000 libbre di fondi per pagare il sostegno effettivo per le importazioni e le esportazioni, come la gestione di nuove dogane, regole di origine e regole sull’imposta sul valore aggiunto. Pentole del valore di 20 milioni di sterline possono aiutare fino a 10.000 piccole imprese.

Tuttavia, secondo i dati ufficiali, solo 4.376 aziende hanno ricevuto circa 6,8 milioni di sterline in sovvenzioni, lamentandosi della loro complessità e della facilità di accesso per le piccole imprese senza esperienza di trading professionale. Hanno aderito un totale di 5.414 aziende.

Queste cifre sono state rivelate dalla deputata laburista Hilary Benn Interrogazione parlamentare, Indicando che i richiedenti hanno ricevuto solo una media di £ 1.555 invece dell’importo massimo disponibile di £ 2.000.

Benn è il copresidente del Consiglio per il commercio e il commercio del Regno Unito, Un gruppo trasversale di membri del Congresso e leader aziendali, Ha affermato che il programma di sostegno del governo sembra “più simile a un percorso a ostacoli, che impedisce le applicazioni consentendo alle piccole e medie imprese di saltare troppi cerchi per ritorni molto piccoli”.

Ha aggiunto: “Abbiamo ascoltato testimonianze di prima mano di aziende che hanno continuato ad affrontare serie difficoltà da quando hanno lasciato l’UE. Se il governo vuole davvero sostenerle, devono condurre un’altra tornata di gare attraverso procedure di domanda semplificate e sovvenzioni più grandi”.

La gestione del fondo è stata avviata dal Ministro del Gabinetto, Michael Gove, per aiutare le aziende a “cogliere le nuove opportunità a disposizione del Regno Unito in un commercio globale completamente indipendente” ed è supervisionata da: PricewaterhouseCoopers.

Best for British, il segretariato del British Trade and Commerce Council, ha dichiarato che ci sono 600.000 PMI esportatrici nel Regno Unito che possono beneficiare del piano.

La domanda per il programma è terminata il mese scorso. Benn ha inviato una lettera al governo esortando i ministri ad aumentare il sostegno alle imprese ampliando il fondo.

Craig Beaumont, responsabile degli affari esteri presso la Small Business Federation, ha affermato che le piccole imprese hanno incontrato difficoltà nel primo round di domande, “perché non è un piccolo L’applicazione dell’intermediario doganale, navigare senza conoscenza è confusa”.

L’FSB ha anche chiesto una seconda fase di razionalizzazione del fondo. “È fondamentale che abbia senso al di fuori dell’HMRC, perché mina il fatto che la sovvenzione possa essere utilizzata per cose al di fuori delle dogane, come la formazione e la tecnologia”, ha affermato Beaumont. Questo denaro può essere utilizzato per la formazione e la consulenza professionale.

Best for British L’amministratore delegato Naomi Smith (Naomi Smith) ha dichiarato: “Dopo aver raggiunto un accordo con l’Unione europea, che manca di supervisione parlamentare, le PMI devono affrontare costi bassi, burocrazia pesante e linee di approvvigionamento. Con azioni pratiche, le piccole imprese potrebbero cadere nell’abisso dalle scappatoie in questa transazione.”

Il servizio delle entrate e delle dogane del Regno Unito ha dichiarato di aver svolto un ampio lavoro per incoraggiare le piccole imprese a completare le loro domande. Ha aggiunto che incoraggia gruppi come l’FSB e la Camera di commercio britannica a pubblicizzare il fondo con i loro membri.

“Per coloro che fanno domanda ma non sono idonei, continueremo a fornire supporto attraverso comunicazioni regolari, webinar e guida”, ha affermato HMRC.

Poiché il gestore del fondo PricewaterhouseCoopers sta ancora elaborando le domande, il numero di domande potrebbe aumentare ulteriormente.