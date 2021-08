Il fondo tedesco per il recupero dalle alluvioni vale 2-30 miliardi di euro

Dopo l’utilizzo delle disposizioni di emergenza per sospendere le restrizioni costituzionali al debito, le fonti di finanziamento per questi pacchetti sono la cifra record di 130 miliardi di euro nel 2020 e 240 miliardi di euro nel 2021. La restrizione deve essere revocata per il terzo anno consecutivo per prendere in prestito 99,7 miliardi di euro nel 2022.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il progetto di bilancio per il prossimo anno a giugno, aggiungendo quasi 100 miliardi di euro di nuovo debito per finanziare ulteriori misure COVID-19, spingendo i prestiti totali relativi alla pandemia dal 2020 al 2022 a 470 miliardi di euro.

Martedì i leader di Merkel, Schultz e degli stati federali tedeschi discuteranno dell’assistenza di emergenza e dei fondi per la ricostruzione per le vittime delle inondazioni in un incontro virtuale.

In un incidente, Raschelt è stato ripreso dalle telecamere mentre rideva in sottofondo perché il presidente Frank-Walter Steinmeier ha espresso conforto alle comunità colpite dall’alluvione. In seguito si è scusato.

Raschelt sta conducendo una campagna per succedere ad Angela Merkel come primo ministro nelle elezioni del 26 settembre, ei suoi democristiani hanno sofferto dopo le peggiori inondazioni che hanno colpito la sua città natale e il sud della Renania-Palatinato.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.