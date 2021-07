Il francese Macron è stato preso di mira nel caso dello spyware Pegasus

© Reuters. Foto del file: in questa foto illustrata scattata il 13 maggio 2017, un uomo mascherato tiene in mano un laptop mentre il codice di rete viene proiettato su di lui. REUTERS/Kacper Pempel/Illustrazione/Foto d’archivio



PARIGI (Reuters)- Il quotidiano francese Le Monde ha riferito martedì che la telefonata del presidente francese Emmanuel Macron è stata inclusa nell’elenco dei potenziali obiettivi di sorveglianza per conto del Marocco nel caso dello spyware Pegasus.

Il presidente francese ha detto che se la notizia della telefonata di Macron sarà vera, sarà molto grave. Ha detto che le autorità li indagheranno per rivelare tutti i rapporti necessari.

Le Monde ha affermato che, secondo le fonti, uno dei numeri di telefono più utilizzati da Macron dal 2017 è nell’elenco dei numeri selezionati dai servizi di intelligence marocchini per potenziali spie informatiche.

Lunedì il Marocco ha rilasciato una dichiarazione negando il coinvolgimento nell’uso di Pegasus e respingendo le cosiddette “accuse false e infondate”. Non è stato possibile contattare immediatamente i funzionari marocchini per un commento sul rapporto di martedì su Macron.

Anche l’ex primo ministro francese Edouard Philippe e 14 ministri sono stati presi di mira nel 2019, ha affermato Le Monde.

Un’indagine pubblicata domenica da 17 organizzazioni dei media guidate dall’organizzazione di notizie senza scopo di lucro con sede a Parigi Forbidden Stories ha affermato che lo spyware prodotto e concesso in licenza dalla società israeliana NSO è stato utilizzato per tentare di hackerare con successo gli smartphone appartenenti a giornalisti, funzionari governativi e umani. attivisti per i diritti in tutto il mondo.

Il National Bureau of Statistics ha rilasciato una dichiarazione domenica per respingere i rapporti dei partner dei media, affermando che era “pieno di false ipotesi e teorie non dimostrate”. Ha affermato che i suoi prodotti sono utilizzati solo dall’intelligence governativa e dalle forze dell’ordine per combattere il terrorismo e la criminalità.

Martedì, un portavoce dell’Ufficio nazionale di statistica non ha risposto immediatamente alla richiesta di commenti di Reuters su Le Monde e altri media francesi su Macron.

Le Monde ha sottolineato che non può accedere al cellulare di Macron e quindi non può verificare se è effettivamente monitorato, ma può verificare altri telefoni, compreso il cellulare dell’ex ministro dell’Ambiente François Drugi, e può verificare che quest’ultimo sia monitorato.

Sempre martedì, la Procura di Parigi ha avviato un’indagine sulle accuse mosse dal sito di notizie investigative Mediapart e dai suoi due giornalisti, che hanno accusato il Marocco di utilizzare lo spyware Pegasus per monitorarli.

Mediapart ha dichiarato in un tweet: “L’unico modo per scoprire la verità è che le autorità giudiziarie conducano un’indagine indipendente sulle vaste attività di spionaggio organizzate dal Marocco in Francia”.

La dichiarazione del procuratore di Parigi non ha menzionato il Marocco, ma solo che ha deciso di indagare dopo aver ricevuto denunce da Mediapart e dai suoi giornalisti.

Il Guardian, uno dei media che hanno partecipato all’indagine, ha dichiarato che l’indagine ha mostrato che il software di hacking di NSO è stato “ampiamente e continuamente abusato”. Lo ha descritto come un malware che infetta gli smartphone in grado di estrarre messaggi, foto ed e-mail, registrare chiamate e attivare segretamente microfoni.

Il fondatore del gruppo NSO Shalev Hulio ha dichiarato martedì a Tel Aviv Radio 103 FM che l’elenco annunciato dei cosiddetti obiettivi Pegasus “non ha nulla a che fare con NSO”.

“La piattaforma che produciamo può prevenire attacchi terroristici e salvare vite”, ha affermato in un’intervista.

Hulio ha dichiarato che nei suoi 11 anni di esistenza, NSO ha lavorato con 45 paesi/regioni e ha rifiutato quasi 90 paesi/regioni. Si è rifiutato di rivelare i nomi di nessuno di loro.

“Penso che dopo aver intentato una causa per diffamazione, questo alla fine otterrà una sentenza legale a nostro favore in tribunale perché non abbiamo scelta”, ha detto.