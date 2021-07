Il futuro del fintech

La tecnologia finanziaria era una funzione di supporto di back-office per banchieri e commercianti. I venture capitalist non hanno quasi investito in questo settore. Poche società quotate in questo settore sono paragonabili ai beniamini ad alta crescita della Silicon Valley. Ma tutto questo è cambiato.Nell’ultimo decennio, il capitale di rischio privato è aumentato vertiginosamente ed è entrata la quota di dollari investiti Fintech Aumentato dal 5% a quasi il 20%. Fintech ha trovato il suo posto nell’economia dell’innovazione.

Con lo sviluppo della tecnologia finanziaria, diventa sempre più difficile distinguere tra clamore e realtà. Negli ultimi anni, chatbot e intelligenza artificiale, blockchain e asset crittografati, Consulente Robot E nuove banche e innumerevoli altri sintomi digitali sono diventati parole d’ordine nei media commerciali. Grandi banche multinazionali creano dipartimenti di corporate venture capital e incubatori digitali per investire, acquisire o replicare le soluzioni delle aziende emergenti. A livello globale, Eastern Technology ha lanciato super app di messaggistica e servizi finanziari integrati con centinaia di milioni di utenti, superando il potenziale delle giurisdizioni normative occidentali. Anche le società tecnologiche statunitensi hanno scavato a fondo, cercando modi per fornire prodotti finanziari senza toccare il terzo binario della regolamentazione. Siamo qui nel 2019, cercando di trovare un segnale in tutto questo rumore.

Dal prodotto al consumatore

Chiariamo alcune cose. Prima di tutto, la finanza è molto più semplice di quanto la maggior parte delle persone pensi. Ci sono fabbriche che producono prodotti: le banche detengono depositi sui tassi di interesse, o i gestori di investimenti creano fondi di investimento, o istituti di credito e compagnie di assicurazione utilizzano il capitale per sottoscrivere alcuni rischi per i clienti. Poi ci sono negozi che vendono prodotti: filiali bancarie, consulenti finanziari, personale di vendita di assicurazioni o personale di prestito.

Tra questi due estremi c’è la complessa catena del valore dell’umanità, BilancioE il software è intrecciato da normative e abitudini del settore. Ma alla fine, i clienti visiteranno il negozio e acquisteranno alcuni prodotti finanziari.

L’impatto della digitalizzazione

La digitalizzazione sta avvenendo lungo tutta la catena del valore. In primo piano, le relazioni con i consumatori si stanno spostando dalle conversazioni fisiche ai telefoni cellulari. I sintomi includono nuove banche europee come Revolut, robo-advisor americani come Betterment o società insurtech asiatiche come Ping An. L’automazione primitiva viene applicata al processo di valutazione, onboarding e servizio ai clienti. Un’interfaccia più speculativa utilizza l’apprendimento automatico e l’elaborazione del linguaggio naturale per generare chat e voce, anziché consentire alle persone di interagire con agenti in tempo reale.

Questa automazione diretta ha portato a una concorrenza verticale su larga scala tra vari settori industriali che si rivolgono al raggruppamento e alla vendita incrociata dei loro servizi. I migliori istituti di credito digitali sono ora in competizione con le migliori applicazioni di pagamento digitale per fornire i migliori conti bancari digitali.

Tecnologia finanziaria diretta al consumatore

Investitori come SoftBank hanno investito miliardi di dollari in società fintech direct-to-consumer per avere l’opportunità di servire i clienti millennial attualmente non redditizi. Molte applicazioni mobili hanno milioni di piccoli account come clienti. Gli investitori finanziari tradizionali dubitano che i benefici economici di queste società possano svolgere un ruolo a lungo termine e recuperare il capitale.

Per rendere le cose più competitive, grandi aziende come JPMorgan Chase (JP Morgan), Gruppo Goldman Sachs (GS), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander (SAN), mentre altri hanno introdotto nuove versioni delle loro soluzioni basate sui prodotti. Le banche digitali e i consulenti di investimento sono la regola, non l’eccezione.

Dal cliente alla piattaforma

Le soluzioni digitali sono un buon inizio, ma non sono la destinazione del nostro viaggio nel fintech. Quando hai mal di testa e hai bisogno di comprare l’aspirina, non dovresti andare in un negozio di aspirina. Vai in un supermercato o in una farmacia, ci sono migliaia di prodotti lì. Allo stesso modo, le piattaforme social ed e-commerce di oggi forniscono migliaia di funzioni per i loro clienti.

Gli abbonati ad Amazon Prime possono consegnare pannolini e giocattoli il giorno successivo, oltre a un catalogo di film gratuiti. Gli utenti di WeChat possono inviare messaggi di testo, effettuare acquisti, trasferire denaro e investire tramite la stessa app mobile. Nel mondo delle piattaforme di attenzione, sia che siano realizzate da Alphabet Inc. (Google) Google, Facebook Inc. (FB), YouTube o altri metodi: l’intenzione del consumatore è la chiave. I prodotti finanziari sono solo funzioni che esistono in questa vista panoramica.

Aggregazione dei dati

L’emergere di interfacce di programmazione delle applicazioni finanziarie supportate dai siti di aggregazione dei dati statunitensi e dai requisiti normativi europei PSD2 ha consentito ai dati bancari e di investimento di estendersi a destinazioni diverse. Le società finanziarie che affittano licenze, statuti e bilanci a società tecnologiche sono chiamate banche come servizio. Consentono a qualsiasi esperienza di distribuzione di includere capacità finanziarie rilevanti.

Questa è una sfida per le aziende storiche tradizionali che sono abituate a fabbricare prodotti e vendere prodotti alle persone attraverso i canali di vendita. Invece, i consumatori ora interagiscono con la finanza ai margini della loro esperienza. Azienda Tesla (Tesla) Fornisci la tua assicurazione auto Greensky Inc. (Gao Tian) Per aiutare gli appaltatori di bricolage a fornire finanziamenti ai mutuatari, Affirm inserisce il credito nell’esperienza di pagamento dell’e-commerce.Non è necessario acquistare finanziamenti perché arriveranno ora Punto vendita direttamente.

Generici finanziari

Siamo presto entrati nell’era dei farmaci generici finanziari. Proprio come Wal-Mart Company (Classificazione dei rifiuti) Può venderti aspirina di marca e farmaci generici generici, o carta igienica Charmin e marchi generici per la casa, dovrebbe essere in grado di venderti prodotti finanziari generici.

Questi prodotti non sono versioni white label di fascia alta di Goldman Sachs e Apple.AAPL) Fornire insieme una carta di credito. Al contrario, sono equivalenti agli smartphone senza marchio Foxconn, costruiti sfruttando la conoscenza dell’iPhone. Man mano che le pipeline finanziarie diventeranno esposte e trasparenti, in gran parte attraverso l’aggregazione dei dati e l’infrastruttura basata su blockchain, prolifereranno le soluzioni economiche per tutti gli usi. Faremo meglio per questo.

Ricostruire la produzione

Storicamente, la produzione di prodotti finanziari è un processo di fascia alta supportato da software personalizzato. Proprio come la Cappella Sistina è un’opera d’arte all’apice delle capacità umane, il sistema bancario centrale e la piattaforma di gestione patrimoniale sono soluzioni personalizzate altamente strutturate. Tuttavia, di fronte all’invenzione della macchina fotografica, non c’era possibilità di dipingere ritratti. Allo stesso modo, l’infrastruttura finanziaria di oggi vede sfidanti fondamentali alla forma originale di finanza blockchain.

Tecnologia blockchain

A differenza del telaio tradizionale che è diverso per ogni azienda (o fornitori di tecnologia come Fiserv), il nuovo telaio ha motori integrati di regolamento, scarsità digitale, apertura del conto e flusso di capitale, trading e sottoscrizione.Ogni anno vengono spesi miliardi di dollari Minatore di criptovalute Per fornire protezione dei dati e sicurezza della rete, migliaia di sviluppatori open source migliorano regolarmente il software per tutti gli utenti.Sebbene il mercato di oggi sia ancora ossessionato dalle proprietà finanziarie di Bitcoin, la futura rete blockchain programmabile, come, Ethereum, Reinventa gli standard e le primitive dei dati per creare una fabbrica finanziaria più efficiente.

La prima implementazione di questa nuova visione finanziaria ha già dimostrato funzioni nei pagamenti, banche, investimenti digitali, gestione patrimoniale e prestiti. Sebbene solo all’inizio, questi sintomi ci mostrano come le grandi istituzioni possono adottare l’innovazione e riprogettare le loro industrie.

I principali ostacoli a questa trasformazione sono i regolamenti e le leggi, che sono tutti formulati in risposta al modo in cui l’industria si è formata in passato e ai loro mali nel processo. Sebbene la supervisione sia assolutamente necessaria, non supervisionerai i cavalli e le auto allo stesso modo. Le regioni che raggiungeranno questo obiettivo più velocemente trarranno i maggiori benefici dall’infrastruttura del salto di qualità.nello stesso modo M-Pesa Quando l’attività bancaria tradizionale non verrà realizzata, come valuta mobile costruita da Kenya Telecom, risorse digitali e strumenti finanziari si diffonderanno nei luoghi più popolari del suolo.

Linea di fondo

La base di tutti questi cambiamenti è la capacità degli esseri umani di evolversi e adottare nuovi comportamenti. Gli americani si rifiutano da decenni di eseguire l’aggiornamento dalle carte magnetiche e ci sono voluti solo pochi anni perché l’iPhone introducesse un’interfaccia sensibile al tocco. Pertanto, a meno che gli imprenditori non progettino belle interfacce e le aziende non distribuiscano prodotti a milioni di persone, anche la migliore industria manifatturiera finanziaria non farà nulla.

Le società fintech hanno già iniziato. Le banche stanno recuperando terreno, anche se molte banche perdono inconsapevolmente. Le aziende tecnologiche stanno lottando per rivolgersi al settore finanziario, indirizzando miliardi di visitatori del sito Web verso partner e fornitori. Le tue azioni determineranno chi vincerà: basta scaricare l’applicazione giusta.