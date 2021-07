Il futuro del lavoro è arrivato, e fa molto caldo

Share it

Nel tardo pomeriggio di lunedì della scorsa settimana, Amazon ha lanciato Alcune notizie Su Twitter, non senti sempre i giganti della vendita al dettaglio globali.

Parte del centro di Seattle Sede centrale, Dice che come a Città ufficiale Un “luogo fresco” per “residenti che hanno bisogno di fuggire dal caldo”.

Questo è solo uno delle decine di centri di raffreddamento in tutta la città designati dalle autorità in fretta in Incredibile ondata di caldo Spazzata attraverso il Pacifico nord-occidentale, l’area è nota per il fresco e la pioggerellina.

In Canada, la temperatura registrata non ha mai superato i 45 gradi Celsius.Poco prima che un incendio violento costringesse i residenti a evacuare, il mercurio a Litton Village, nella Columbia Britannica, è salito a 49,6 gradi Celsius simile al Medio Oriente.

“Le parole non possono descrivere questo evento storico”, Tweet I meteorologi del dipartimento ambientale del Canada occidentale. Le autorità temono che l’alta temperatura possa essere centinaia di morte improvvisa.

Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite squallido: “Così tanti record sono stati battuti, è difficile rintracciarli”.

Amazon può aiutare. Un portavoce mi ha detto alla fine di questa settimana che “c’è un flusso lento ma costante di persone” verso la sua posizione di raffreddamento. Ma l’azienda sta anche riportando a casa gli afosi magazzinieri pagati lunedì pomeriggio, e non è solo.

In tutta la regione, le imprese Spegni Gli operai hanno lasciato il lavoro molto presto. Nell’Oregon, Un contadino farm Morto mentre lavorava al caldo.

Potresti vedere scene simili in paesi come l’India.L’India diventerà presto uno dei primi posti al mondo in cui le ondate di calore possono uccidere le persone sane che riposano all’ombra. McKinsey ha riferito l’anno scorso.

Ma fino ad ora, la situazione è molto diversa per i lavoratori ei loro capi in Nord America e in altri luoghi.

“Penso che l’ondata di caldo di questa settimana abbia suonato un campanello d’allarme per molti paesi occidentali”, ha affermato Andreas Flouris, un esperto globale di stress da calore sul posto di lavoro che gestisce un laboratorio di ricerca in Grecia.

Poiché il riscaldamento climatico aumenta il rischio che i lavoratori soffrano di stress da calore, è in prima linea negli sforzi per introdurre nuove leggi e standard per risolvere questo problema.

Attualmente, molte linee guida su quando lavorare troppo a caldo sono raramente implementate o troppo deboli per garantire che i lavoratori siano protetti. Floris ha detto che questa situazione sta cominciando a cambiare.

Il Qatar ha superato una serie di nuove Regole termiche A maggio, dopo la messa in funzione del laboratorio Floris Imparare il lavoratore manuale Negli Stati del Golfo, lo stato è stato criticato per aver trattato i lavoratori migranti che costruiranno stadi per i Mondiali di calcio del prossimo anno.

Le nuove misure significano che il divieto di lavoro all’aperto in estate è stato esteso. Una volta che la temperatura del bulbo umido (funzione della temperatura dell’aria e dell’umidità relativa) supera i 32,1 C, tutto il lavoro deve terminare.

I lavoratori devono sottoporsi a controlli sanitari annuali e i datori di lavoro devono sviluppare valutazioni del rischio, che sono fondamentali per comprendere il problema dello stress da calore che secondo Floris è facile da trascurare.

“Una taglia non è per tutti”, ha detto, spiegando che utilizza apparecchiature di micro-monitoraggio e che i lavoratori ingoiano le dimensioni di una pillola in modo che possa misurare la loro temperatura corporea interna.

In un ristorante, il cameriere può mantenere una temperatura corporea normale per tutto il giorno, mentre lo chef nello stesso edificio può sperimentare “livelli di temperatura estremamente elevati”.

La Grecia sta sperimentando misure simili che spera di entrare in vigore l’anno prossimo e lo slancio sta raccogliendo altrove.

Floris ha detto che il trucco è trovare un equilibrio tra la protezione dei lavoratori e l’apertura delle aziende.

Sospetto che dopo questa settimana verrà prestata maggiore attenzione a queste regole.

La cosa sorprendente di guardare i rapporti sull’ondata di caldo nel nord-ovest del Pacifico è quanto sia agghiacciante.

Un medico di Seattle ha detto Seattle Times Il numero di persone che si sono riversate nell’ospedale a causa di un colpo di calore e altri problemi legati al calore è simile a quello che ha visto quando è iniziata la pandemia di Covid-19.

Il cambiamento climatico significa che il disastro della scorsa settimana non sarà mai l’ultimo. Come ha detto Floris, “Questo sarà qualcosa che accadrà più frequentemente nei prossimi anni”.

