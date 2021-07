Il futuro dell’arte? Gli artisti di fama mondiale di Cointelegraph approfondiscono NFT

Con l’avvento degli NFT, molti artisti sono ora in grado di vendere le loro opere come collezioni digitali. Attraverso queste risorse digitali che supportano la blockchain, gli artisti possono non solo mantenere la proprietà dell’opera d’arte che creano, ma anche ricevere royalties dalle vendite nel mercato secondario.

Per migliaia di anni, il mondo dell’arte è rimasto sostanzialmente invariato. La tradizione ruota da sempre intorno agli artisti che vendono le loro opere a musei, gallerie o singoli collezionisti. In cambio, gli artisti otterranno un valore di mercato per le loro opere, che di solito sono conservate in caveau private e vengono esposte solo frequentemente al pubblico.

