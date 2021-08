Il futuro delle pompe di benzina alimenta la guerra di offerte di Morrison

Share it

Sebbene l’esito della guerra delle offerte di Wm ​​Morrison sia ancora incerto, un aspetto è chiaro: la vendita al dettaglio di carburanti ha un posto importante nei piani del gruppo di supermercati dei due offerenti.

Clayton, Dubilier e Rice hanno offerto 9,7 miliardi di sterline giovedì Ottieni consigli Dal consiglio di amministrazione di Morrisons, prevede una qualche forma di cooperazione tra il reparto all’ingrosso del supermercato e le 900 stazioni di servizio del Regno Unito che controlla attraverso la sua proprietà del Motor Fuel Group.

Consorzio di Concorrenti Guidato dal forteLa società che sta pensando di rispondere all’offerta di CD&R ha detto che prenderà in considerazione la vendita di 330 distributori di benzina collegati al negozio Morrisons.

Poiché Asda è ora di proprietà di TDR Capital e dei fratelli Issa, questi verranno scaricati sul mercato sempre più competitivo del Regno Unito Vendi i suoi 300 metri anteriori EG Group, distributore di benzina controllato anche da TDR e Issas.

Gli analisti hanno affermato che il possibile piano di Fortress di vendere stazioni di servizio è dovuto alla necessità di raccogliere liquidità per migliorare il rendimento complessivo della sua acquisizione.

L’analista di Bernstein William Woods ha affermato che anche al livello di 252 pence per azione originariamente offerto da Fortress a Morrison, è “difficile vedere il ritorno dell’offerta attuale senza una vendita sostanziale di asset”.

Ha scritto in un rapporto ai clienti: “Se il prezzo dell’offerta aumenta, ciò eserciterà maggiore pressione sui potenziali nuovi proprietari e li costringerà a vendere ulteriori attività”.

Il piano dell’offerente evidenzia come il ruolo del carburante sia cambiato negli ultimi anni e questo cambiamento continua man mano che i conducenti iniziano a passare ai veicoli elettrici.

Alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, quando i supermercati iniziarono ad aprire distributori di benzina nei grandi negozi, l’obiettivo principale era attirare più acquirenti nei loro negozi.

“Questo fa parte della rivoluzione degli ipermercati”, ha affermato Simon Laffin, che è stato direttore finanziario di Safeway alla fine degli anni ’90. “La stazione di servizio sostanzialmente paga per questo, ma aumenta anche le entrate del negozio di circa il 2%”.

Il prezzo del carburante, solitamente combinato con le promozioni in negozio, è la chiave del prodotto.

“Se pensi che la benzina determini la scelta dei supermercati da parte del cliente, allora deve essere economica”, ha detto un altro ex dirigente con decenni di esperienza nella vendita al dettaglio di carburante.

I supermercati e gli operatori indipendenti stanno cominciando a considerare l’impatto dei veicoli elettrici © Ian Forsyth/Bloomberg



“Osservavamo i prezzi di concorrenti come i falchi e osserviamo anche Platt [wholesale] Il prezzo effettivo del carburante. “

Tuttavia, poiché i discount Aldi e Lidl hanno conquistato quote di mercato dopo la crisi finanziaria e hanno costretto le grandi catene di supermercati a ridurre i prezzi degli alimenti, il metodo di calcolo è cambiato.

“Poiché i margini dell’attività alimentare si restringono, il carburante deve esistere in modo indipendente… Il supermercato non può più giustificare il finanziamento del carburante”, ha aggiunto.

Allo stesso tempo, EG e altri gruppi apparvero e acquisirono un certo numero di stazioni di servizio e Eseguili meglioEntrambe queste tendenze hanno ridotto il divario di prezzo tra supermercati e altri operatori.

Ma anche se non guida più il flusso di passeggeri come prima, il carburante ha un altro ruolo importante per i supermercati.

“Il flusso di cassa del carburante del supermercato è molto buono”, ha aggiunto l’ex dirigente. “L’hanno comprato in ottime condizioni, con quasi nessun carburante immagazzinato nel cortile per più di qualche giorno”.

Vendere carburante in contanti e pagare i fornitori a condizioni di credito equivale a una grande quantità di capitale circolante gratuito, che i supermercati hanno perso quando la pandemia ha colpito.

Rispettati

A Morrison, il forte calo delle vendite di carburante durante il primo blocco nazionale nel Regno Unito ha comportato deflussi di cassa di oltre 200 milioni di sterline nella prima metà dell’anno, rispetto a afflussi simili durante lo stesso periodo dello scorso anno, con un debito netto aumentando di 400 milioni di sterline.

Oltre al proprio cortile, il supermercato collabora anche con grandi compagnie petrolifere e operatori indipendenti per introdurre negozi di alimentari nelle stazioni di servizio, fornendo loro un altro modo per i consumatori.

Questo può essere particolarmente prezioso per Asda e Morrisons, perché a differenza di Tesco e Sainsbury, non hanno un proprio formato conveniente.

EG inizierà presto a lanciare il negozio “Asda on the Move” presso le sue stazioni di servizio nel Regno Unito. Morrisons fornisce già generi alimentari alle stazioni di servizio gestite da Harvest Energy e Rontec, anche se sono entrambe molto più piccole di Motor Fuel Group.

Anche i supermercati e gli operatori indipendenti iniziano a pensare all’impatto dei veicoli elettrici; il Regno Unito è dovuto Proibisci le vendite Tutti i nuovi veicoli a benzina e diesel entro il 2030.

Per gli indipendenti, la transizione sottolinea la necessità di qualcosa di più del semplice carburante in giardino.

Il direttore commerciale di EG Group, Ilyas Munshi, ha dichiarato: “È ancora troppo presto, ma l’aumento del tempo di permanenza dovuto ai conducenti che devono aspettare che le loro auto si ricarichino ha rafforzato gli investimenti non relativi al carburante fatti finora”.

“Riteniamo che la domanda di cibo e bevande di qualità, nonché forti proposte di generi alimentari e merci, accelererà solo con il passaggio a combustibili alternativi”.

Per i supermercati dove i parcheggi sono solitamente in eccedenza, l’elettrificazione offre un’interessante opportunità.

L’intervallo di tempo tipico per la ricarica rapida è di 30-40 minuti, ideale per i viaggi di shopping.Negli ultimi anni, i quattro principali negozi di alimentari del Regno Unito Aldi, Lidl e Waitrose hanno installato migliaia di punti di ricarica nei loro negozi.

Poiché le vendite di benzina e diesel possono diminuire gradualmente nel tempo, l’ex dirigente della vendita al dettaglio di carburante prevede che i supermercati passeranno più tempo a pensare se il cortile di fronte a loro stia diventando una distrazione che possono avere.

“Nei prossimi cinque anni circa, ci sarà un acceso dibattito”, ha detto.