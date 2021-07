Il G20 aumenta la pressione sugli accordi fiscali globali sulle società tax

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

La più grande economia del mondo questo fine settimana eserciterà pressioni sui paesi che si rifiutano di firmare un accordo di riforma fiscale globale che imporrà tasse minime alle multinazionali.

I ministri dell’economia del G20 e i governatori delle banche centrali si sono incontrati venerdì a Venezia per discutere la proposta. I paesi del G7 sono d’accordo All’inizio di questo mese, l’OCSE ha ricevuto il sostegno di 130 paesi nei colloqui tenuti a Parigi.

Ci si aspetta che approvino formalmente l’accordo in un comunicato emesso dopo l’incontro di sabato, che costringerà le più grandi multinazionali del mondo a pagare l’aliquota d’imposta sulle società più bassa al mondo.

La proposta dell’OCSE cerca anche di stabilire un sistema in base al quale i paesi imporranno tasse sulla base di una parte dei profitti delle grandi aziende.

La bozza del comunicato è trapelata venerdì e verificata da un funzionario di un Paese del G20 al Financial Times, che invita tutti i Paesi che aderiscono all’accordo a fare delle concessioni prima che i leader degli Stati membri del G20 si incontrino in Italia a ottobre.

Funzionari di diversi paesi del G20 hanno affermato che la formulazione esatta del comunicato non è stata ancora finalizzata, ma un funzionario di un grande paese ha affermato che il riconoscimento dell’accordo da parte del G20 significherebbe “non tornare indietro”.

Otto paesi, tra cui Irlanda, Barbados, Ungheria ed Estonia, hanno posticipato l’accettazione di una tassa minima del 15%, sostenuta da Stati Uniti, Cina, India e dalla maggior parte dei paesi dell’UE. Altri aderenti includono Sri Lanka, Nigeria, Kenya e Saint Vincent e Grenadine. Alcune giurisdizioni e centri di investimento a bassa tassazione, come le Bahamas e la Svizzera, hanno firmato contratti.

Il Perù inizialmente non ha firmato l’accordo perché non aveva un governo in carica quando è stato firmato, ma ora è stato firmato e finora ci sono 131 firmatari.

Rispettati

Sebbene il sostegno politico del G20 darà impulso agli sforzi per raggiungere un accordo finale, che dovrebbe essere attuato nel 2023, esistono ancora importanti questioni tecniche che difficilmente verranno risolte questo fine settimana.

Questi includono vari cosiddetti accordi di “spin-off”, che consentiranno ad alcuni paesi di utilizzare accordi di uscita per incoraggiare gli investimenti.

Un altro ostacolo dovrebbe essere l’opposizione del Partito Repubblicano al Congresso degli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden potrebbe aver bisogno che il Congresso approvi almeno alcuni elementi della proposta.

Kevin Brady, il massimo repubblicano della House Ways and Means Committee, ha descritto l’accordo come “una pericolosa resa economica che trasferisce i posti di lavoro americani all’estero”.