Il G20 firma un accordo sui tagli fiscali, avverte di varianti del virus Reuters

(Correggere l’ortografia del paragrafo 19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità)

Autore: David Lauder e Leigh Thomas

Venezia, Italia (Reuters)-I capi delle finanze delle grandi economie del G20 hanno approvato una misura epocale per impedire alle multinazionali di trasferire i loro profitti in un paradiso fiscale ridotto durante i colloqui di sabato e avvertiranno anche del coronavirus Variazioni minacciano la ripresa l’economia globale.

Hanno anche riconosciuto la necessità di garantire un accesso equo ai vaccini nei paesi più poveri. Tuttavia, una bozza di comunicato da timbrare all’incontro di Venezia in Italia non conteneva nuove raccomandazioni specifiche su come farlo.

L’accordo sulla tassazione sarà la più grande nuova mossa politica che apparirà nei loro negoziati. Ha posto fine a otto anni di polemiche sulle questioni fiscali, con lo scopo di consentire ai leader di vari paesi di dargli le loro ultime benedizioni al vertice del G20 a Roma in ottobre.

L’accordo stabilirà un’imposta globale minima sulle società di almeno il 15% per impedire alle multinazionali di cercare l’aliquota fiscale più bassa. Cambierà anche la tassazione delle multinazionali ad alto profitto come Amazon (NASDAQ:) e Google (NASDAQ:), in parte in base a dove vendono prodotti e servizi, piuttosto che alla loro sede.

Il ministro delle finanze tedesco Olaf Schultz ha confermato ai giornalisti che tutte le economie del G20 hanno aderito all’accordo e il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha affermato che incoraggerà un piccolo numero di piccoli paesi che ancora si oppongono all’accordo, come l’Irlanda a bassa tassazione. firmato l’accordo. Fino ad ottobre.

“Lavoreremo duramente per farlo, ma devo sottolineare che non tutti i paesi sono coinvolti”, ha detto.

“L’accordo contiene un meccanismo di applicazione che può essere utilizzato per garantire che i paesi persistenti non possano utilizzare i paradisi fiscali per interrompere il funzionamento dell’accordo globale”.

I membri del G20 rappresentano oltre l’80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della popolazione terrestre, inclusi Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e India.

Oltre all’Irlanda, all’Estonia e all’Ungheria dell’UE, altri paesi che non hanno ancora firmato includono Kenya, Nigeria, Sri Lanka, Barbados e Saint Vincent e Grenadine.

Tra gli altri problemi, il piano del Congresso degli Stati Uniti per il piano del presidente Joe Biden di aumentare le tasse sulle imprese e sui ricchi americani potrebbe causare problemi, e anche il piano separato dell’Unione Europea per imporre tasse digitali alle società tecnologiche potrebbe causare problemi.

I funzionari del Tesoro degli Stati Uniti hanno affermato che il piano dell’UE non è coerente con l’accordo globale più ampio, anche se la tassa è principalmente destinata alle società europee.

Recupero a doppio binario

Oltre all’accordo fiscale, il G20 affronterà anche le preoccupazioni delle persone sul fatto che la rapida diffusione della variante del coronavirus Delta, insieme all’accesso ineguale ai vaccini, rappresenti un rischio per la ripresa economica globale.

Citando il miglioramento delle prospettive globali finora, la bozza ha aggiunto: “Tuttavia, la ripresa è caratterizzata da enormi differenze tra e all’interno dei paesi e deve ancora affrontare rischi al ribasso, in particolare la diffusione di nuove varianti del virus COVID-19 e diversi tassi di vaccinazione. vaccino.”

Le statistiche di Reuters sulle nuove infezioni da COVID-19 mostrano che sono in aumento in 69 paesi/regioni.Il numero di infezioni giornaliere è in aumento dalla fine di giugno e ora ha raggiunto 478.000. https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps

Il ministro delle finanze francese Bruno Le Marie ha dichiarato ai giornalisti: “Dobbiamo tutti migliorare le nostre prestazioni di vaccinazione in tutto il mondo”. “Le nostre previsioni economiche per le economie del G20 sono molto buone e l’unico ostacolo a una ripresa economica rapida e stabile. È una nuova ondata dei rischi».

Kristalina Georgieva, amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, ha affermato che il mondo sta affrontando un “deterioramento della ripresa a doppio binario”, in parte a causa delle differenze nella fornitura di vaccini.

“Questo è un momento critico che richiede un’azione urgente da parte del G20 e dei decisori globali”, ha affermato in un appello lanciato alla vigilia dell’incontro.

Sebbene il comunicato enfatizzi il sostegno alla “condivisione equa e globale” dei vaccini, non proponeva nuove misure specifiche, ma riconosceva solo la nuova proposta di finanziamento dei vaccini da 50 miliardi di dollari presentata dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca mondiale, dall’Organizzazione mondiale della sanità e l’Organizzazione mondiale del commercio.

Il FMI sta anche spingendo i paesi del G20 a decidere su un percorso chiaro che consenta ai paesi ricchi di fornire ai paesi più poveri riserve del FMI di nuova emissione per un valore di circa 100 miliardi di dollari.

Geoffrey Okamoto, il primo vicepresidente dell’FMI, ha dichiarato a Reuters che il suo obiettivo è trovare un’opzione praticabile per fornire i diritti speciali di prelievo appena emessi ai paesi bisognosi prima di completare la nuova dotazione di 650 miliardi di dollari alla fine di agosto.

(Segnalazione aggiuntiva di Gavin Jones, Christian Kraemer, Francesco Guarascio; contributo di Mark John, montaggio di Gareth Jones)