Il G7 donerà 1 miliardo di dosi di vaccino COVID-19 ai paesi più poveri Reuters

“L’obiettivo del G7 di fornire 1 miliardo di dosi di vaccini dovrebbe essere considerato il minimo assoluto e i tempi devono essere accelerati”, ha affermato Lis Wallace di ONE, un’organizzazione per la campagna contro la povertà.

La popolazione globale è vicina agli 8 miliardi e la maggior parte delle persone ha bisogno di due dosi (se non di iniezioni di richiamo) per affrontare la mutazione.Gli attivisti dicono che queste promesse segnano l’inizio, ma i leader mondiali devono andare oltre e più velocemente.

Da quando è stato rilevato il primo caso in Cina nel dicembre 2019, il COVID-19 ha causato circa 3,9 milioni di morti e ha travolto l’economia globale, con casi di infezione segnalati in oltre 210 paesi e regioni.

“In tal modo, faremo un grande passo avanti per sconfiggere per sempre questa epidemia”.

Alcuni gruppi della campagna hanno condannato il piano come una goccia nell’oceano. Oxfam stima che quasi 4 miliardi di persone si affidano a COVAX per la vaccinazione. Il piano distribuisce il vaccino COVID-19 ai paesi a basso e medio reddito.

© Reuters. Foto del file: 3 giugno 2021, nel campo profughi e immigrati di Mavrovouni a Lesbo, in Grecia, un’immigrata che tiene in braccio il suo bambino, ha ricevuto il vaccino di Johnson & Johnson contro la malattia del coronavirus (COVID-19).Reuters/Alkis Constanti

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi dei cambi non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.