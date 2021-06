Il G7 raggiungerà un accordo sull’imposta globale sulle società

Sabato, le principali economie avanzate raggiungeranno una posizione di consenso sulla tassazione delle società multinazionali per porre fine alla competizione triennale per la tassazione delle società, che aggiungerà entrate aggiuntive ai governi di tutto il mondo.

Più tardi venerdì, in una riunione a Londra presieduta dal Cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak, i ministri delle finanze del Gruppo dei Sette (G7) stavano ancora negoziando i dettagli dell’accordo.

I partecipanti hanno affermato che il G7 accetterà in linea di principio di cambiare la base della legge internazionale sull’imposta sulle società, che è la prima volta in un secolo. Questo piano storico mira a costringere le più grandi aziende del mondo a pagare più tasse nei paesi in cui operano, non solo dove si trovano le loro sedi centrali.

Il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz ha dichiarato alla BBC di essere “assolutamente fiducioso” che i ministri raggiungeranno un accordo. “Raggiungeremo un accordo che cambierà davvero il mondo”, ha detto.

Il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire ha affermato che i ministri stanno per raggiungere un “accordo storico”, che dimostrerà al mondo che il G7 è ancora una forza globale che determina le regole del gioco per l’ordine internazionale nel 21° secolo.

Una persona strettamente legata ai negoziati ha affermato di aspettarsi “un ottimo comunicato” alla fine dei negoziati di sabato.

Dal 2013, i paesi stanno negoziando per cercare trattati fiscali internazionali. I negoziati dell’OCSE hanno immerso gli Stati Uniti e i paesi europei in controversie, in particolare sulla tassazione delle principali società tecnologiche statunitensi, ma dopo che Joe Biden ha sostituito Donald Trump, le prospettive di un accordo sono aumentate notevolmente all’inizio di quest’anno.Il presidente ha anche avanzato nuove proposte.

Si prevede che sabato i ministri delle finanze del Gruppo dei Sette emetteranno una dichiarazione per chiarire la loro nuova posizione comune e sostenere la richiesta dell’amministrazione Biden per l’istituzione di un sistema globale e il tasso di interesse più basso del mondo per la più grande azienda del mondo.

Secondo fonti pertinenti, le questioni rimanenti includono se esiste un’aliquota fiscale minima globale proposta dagli Stati Uniti del 15% o se dovrebbe essere definita come “almeno il 15%”.

Due persone che hanno familiarità con i negoziati hanno affermato che gli Stati Uniti stanno conducendo “forti negoziati” su quando Gran Bretagna, Francia e Italia dovrebbero abolire le loro tasse digitali dopo aver raggiunto un accordo.

Rispettati

Gli Stati Uniti vogliono farlo subito, ma Francia e Regno Unito ritengono che sia impossibile, perché gli Stati Uniti realizzeranno un accordo sotto la loro promessa, ma non hanno approvato una legge, che farà pagare al gigante digitale meno tasse del Congresso adesso.

“Speriamo di raggiungere un accordo, ma i dettagli sono equilibrati”, ha detto una persona correlata.

Il Tesoro del Regno Unito afferma di aver “fatto progressi”, ma gli alleati di Sunak affermano che ci sono ancora controversie su quali società siano responsabili e quanti dei loro profitti globali saranno interessati.

Allo stesso tempo, gli Stati Uniti sono entusiasti dell’aliquota fiscale più bassa del mondo perché impedirà ai suoi giganti della tecnologia di trasferire profitti a giurisdizioni a bassa tassazione.

La maggior parte delle tasse riscosse potrebbe provenire da società statunitensi, quindi la suddetta persona ha affermato che il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen (Janet Yellen) sta “contrattando”.