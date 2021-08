Il Giappone chiede maggiore attenzione alla “sopravvivenza” di Taiwan

Share it

Il ministro della Difesa del Giappone ha invitato la comunità internazionale a prestare maggiore attenzione alla “sopravvivenza di Taiwan” perché ha avvertito che l’accumulazione militare cinese sta circondando l’isola.

Il fratello minore dell’ex primo ministro Shinzo Abe, Nobuo Kishi, ha dichiarato in un’intervista al Financial Times che una pressione internazionale diffusa è essenziale per impedire che il futuro di Taiwan sia determinato dallo scontro militare.

Dopo che il Giappone ha rotto anni di precedenti e ha collegato direttamente la sicurezza di Taiwan con la propria sicurezza in un recente incontro, i suoi commenti hanno segnato un’ulteriore escalation di retorica. Libro bianco sulla difesa nazionale, Menzionato chiaramente la necessità di rafforzare il “senso di crisi”.

Lo stesso rapporto, la sua copertina Illustrazione di samurai L’ufficio decorativo della costa ha avvertito che l’equilibrio militare complessivo tra Cina e Taiwan è ora “a favore della Cina” – il ministro ha ribadito questo avvertimento.

“Abbiamo visto la Cina intraprendere varie azioni per circondare Taiwan”, ha detto Kishi. Dallo scorso anno, gli aerei militari cinesi sono spesso entrati nella zona di identificazione della difesa aerea lungo la costa sud-occidentale di Taiwan.

Pechino ha anche iniziato a volare intorno all’estremità meridionale dell’isola nel suo spazio aereo lungo la costa sud-orientale. aerei militari cinesi All’inizio di quest’anno, era parallelo alla metà settentrionale della costa orientale di Taiwan. Le navi militari cinesi stanno comparendo sempre più nelle acque al largo della costa orientale di Taiwan.

Kishi è noto per la sua stretta relazione con i politici di Taipei ed è considerato un conservatore e un falco cinese.lui è Prese di recente Osserva lo stretto di 110 chilometri che separa Taiwan dall’isola di Yonaguni, l’isola più occidentale del Giappone.

Kishi ha affermato che il forte messaggio del Giappone è che la pace nello stretto di Taiwan può essere garantita solo se la comunità internazionale lo richiede. “Piuttosto che un conflitto militare diretto tra Cina e Taiwan, la comunità internazionale deve prestare maggiore attenzione alla sopravvivenza di Taiwan”, ha affermato.

I funzionari militari statunitensi e giapponesi hanno Inizia una pianificazione seria Alla fine di giugno, sei funzionari hanno dichiarato al British Financial Times che i possibili conflitti tra Cina e Taiwan includevano giochi di guerra da tavolo top secret ed esercitazioni congiunte.

Il vice primo ministro giapponese Taro Aso ha affermato che la crisi a Taiwan potrebbe portare Minaccia esistenziale Vai in Giappone per parlare a un evento di raccolta fondi privato riportato dai media locali. Questi commenti sono significativi perché costituiscono un ostacolo costituzionale all’uso dell’esercito giapponese per sostenere l’esercito americano.

Kishi ha affermato che sebbene il Giappone sia sempre più preoccupato, il Giappone non intende stabilire relazioni militari dirette con Taipei e manterrà lo status quo secondo cui i due paesi non hanno relazioni diplomatiche formali.

Ha detto: “Pur mantenendo il quadro esistente, speriamo di raggiungere la comprensione reciproca attraverso varie misure o attraverso lo scambio di opinioni tra Giappone e Stati Uniti”.

Rispettati

Sebbene il divario di potere militare tra il continente e Taiwan si sia ampliato di anno in anno, Kishi Shinobi ha affermato di ritenere che Taipei abbia la capacità di difendersi. Ha detto che l’isola sta combinando “capacità militari asimmetriche” (che usano armi più economiche per compensare la forza degli avversari) in un “sistema di difesa multilivello”.

Come parte della promozione da parte del Giappone di una maggiore attenzione internazionale, Kishi ha affermato che Tokyo accoglie i paesi europei nella regione per svolgere un ruolo maggiore, inclusa l’imminente visita del gruppo di battaglia della portaerei britannica Queen Elizabeth.

Ha detto: “Molti paesi simpatizzano con la nostra idea di una regione indo-pacifica libera e aperta”.

Rapporto aggiuntivo di Kathrin Hille a Taipei