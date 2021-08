Il Giappone estinguerà la fiamma olimpica cambiata dalla pandemia e dal dramma Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: Giochi olimpici di Tokyo 2020 – Cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 – Stadio olimpico di Tokyo, Giappone-23 luglio 2021.Alla cerimonia di apertura, la fiamma olimpica è stata accesa in un calderone insieme alle bandiere giapponesi e olimpiche. Reuters/Kapf



David Dolan

Tokyo (Reuters) – Il Giappone estinguerà domenica la sua fiamma olimpica lunga più di un anno, ponendo fine a un’Olimpiade di Tokyo che è stata rovesciata dalla pandemia e cambiata dalla politica, dagli sport abbaglianti e dai profondi tumulti personali.

Per il paese ospitante, le Olimpiadi non sono riuscite a ottenere la vittoria globale e il successo finanziario che una volta cercavano. Tuttavia, gli organizzatori sembrano aver bloccato https://www.reuters.com/article/olympics-2020-coronavirus/update-2-olympics-tokyo-feared-games-would-spread-covid-numbers-suggest-that – didnt -happen-idUSL8N2PE08S I Giochi Olimpici sono passati da una spirale a un evento super diffuso per il COVID-19, un risultato notevole dato che circa 50.000 persone si sono riunite durante la pandemia.

Sebbene la bolla https://www.reuters.com/lifestyle/sports/tale-two-cities-bubble-tokyo-outside-2021-07-29-Olympic Games i visitatori siano principalmente limitati a luoghi e hotel, c’è stata persistenza , in Qualcos’altro si è rotto. Spinto dalla variante delta del virus, il numero di infezioni giornaliere a Tokyo è salito per la prima volta a più di 5.000, potenzialmente travolgendo gli ospedali.

Di solito una delle città più elettriche al mondo, Tokyo è in uno stato di emergenza, perdendo il fanatico brusio degli organizzatori olimpici o la folla entusiasta degli ultimi Giochi Olimpici nel 1964.

Sebbene i sondaggi di opinione mostrino che la maggior parte dei giapponesi è contraria alle Olimpiadi, i potenziali spettatori si alzano ancora e ignorano le autorità https://www.reuters.com/lifestyle/sports/crowds-japans-triathlon-fans-defy-spectator-ban- 2021- 07-31 e caldo torrido https://graphics.reuters.com/OLYMPICS-2020/SUMMER-HEAT/bdwvkogrzvm hanno sbirciato dal cavalcavia mentre cercavano di intravedere attività all’aperto come il triathlon o nuovi sport come lo skateboard.

I loro numeri sembrano essere supportati dall’entusiasmo per il Giappone di vincere medaglie https://www.reuters.com/lifestyle/sports/japan-projected-improve-medals-tally-by-50-gracenote-2021-07-20.

Alla fine di sabato, la Cina era in cima alla lista con 38 medaglie d’oro https://graphics.reuters.com/OLYMPICS-2020/MEDALTALLY/rlgpdynkjvo, gli Stati Uniti con 36 e il Giappone con 27. Ci sono 13 medaglie d’oro prima della cerimonia di chiusura di domenica, compresa la maratona maschile.

Il Giappone consegnerà il testimone olimpico alla prossima città ospitante, Parigi, con una cerimonia che inizierà alle 20:00 Japan Standard Time (1100 GMT).

Dopo un anno di posticipo, e spesso nel contesto di luoghi vuoti, le Olimpiadi stesse offrono molto dramma.

La guerra fredda e “colpi di scena”

Il dramma si è concluso con la defezione della velocista bielorussa Krystsina Tsimanousskaya, che in un momento che ricorda più la Guerra Fredda, si è rifiutata di salire sull’aereo per tornare a casa dopo essere stata mandata in aeroporto contro la sua volontà.

Da allora, ha cercato lo status di rifugiata in Polonia.

La superstar americana della ginnastica Simone Byers https://www.reuters.com/lifestyle/sports/review-olympics-gymnastics-many-twisties-turns-biles-exits-games-champion-2021-08-04 Lara Shi ha scioccato il mondo in cinque dei suoi sei eventi, compreso l’improvviso abbandono delle finali a squadre femminili dopo aver provato un volteggio, perché era preoccupata per la sua salute fisica e mentale.

La 24enne ha parlato candidamente del tentativo di far fronte alla pressione delle aspettative poste su di lei e di rendere il mondo consapevole della “distorsione”, una barriera psicologica che impedisce alle ginnaste di usare le loro abilità antigravitazionali.

Byers è finalmente tornata alla trave nell’incontro finale dell’evento di ginnastica femminile e ha vinto la medaglia di bronzo.Questo momento di vittoria l’ha trasformata da campionessa olimpica a sostenitrice della salute mentale.

In termini di atletica leggera, l’Italia offre un altro shock con una corsa incredibile. Le loro vittorie includevano la vittoria di una straordinaria medaglia d’oro nella staffetta sprint maschile, portando le loro medaglie d’oro totali in atletica leggera a 5.

Nel nuoto, gli Stati Uniti non hanno vinto 23 medaglie d’oro olimpiche Michael Phelps per la prima volta dalle Olimpiadi di Atlanta del 1996. Sebbene il loro numero di medaglie d’oro sia diminuito, sono ancora in cima alla lista delle medaglie con un totale di 30.

Ma sono stati avvicinati dalla squadra australiana, che ha vinto un totale di 9 medaglie d’oro e 21 medaglie, di cui 8 titoli sono stati vinti dalla loro fantastica squadra femminile.

Con la fine delle Olimpiadi, il Giappone dovrà ora calcolare i costi. Il costo dei Giochi Olimpici e Paralimpici è stimato in 1,64 trilioni di yen https://myinfo.tokyo2020.org/general-search/facts-and-stats-tokyo-2020-olympic-and-paralympic-games (15 miliardi di dollari) , il 22% in più rispetto al livello prima del rinvio delle Olimpiadi del 2020 e il doppio del valore stimato di 800 miliardi di yen presentato dagli organizzatori di Tokyo.

Le bollette che devono essere pagate per intero dopo le Olimpiadi hanno maggiori probabilità di essere risolte dal governo di Tokyo e dal governo centrale.