Il Giappone mette in guardia la Corea del Sud dal “grave” impatto su Reuters dopo la condanna ai lavori forzati

L’avvocato ha dichiarato in una dichiarazione: “Le vittime e le loro famiglie chiedono un risarcimento a Mitsubishi in conformità con la sentenza, riconoscono i fatti storici e si scusano”, aggiungendo che i loro clienti sono “disposti a negoziare”.

Il Ministero degli Affari Esteri della Corea del Sud ha dichiarato di aver negoziato con il Giappone per trovare una “soluzione ragionevole” considerando come le vittime possono esercitare i loro diritti legali e le relazioni diplomatiche.

“Se viene liquidato, spingerà le relazioni Giappone-Corea del Sud in una situazione seria. Deve essere evitato”, ha detto ai giornalisti il ​​segretario di gabinetto capo Kato Katsunobu. “Speriamo di sollecitare la Corea del Sud a trovare una soluzione accettabile per il Giappone”.

Seoul e Tokyo hanno a lungo disputato sul risarcimento per i coreani costretti a lavorare in aziende giapponesi e bordelli militari durante il periodo coloniale. Mentre la disputa sul lavoro forzato si è trasformata in una disputa commerciale e ha riacceso la storia e le controversie territoriali, le relazioni tra i due paesi si sono deteriorate al punto più basso degli ultimi decenni.

La Corte Suprema della Corea del Sud ha ordinato a Mitsubishi Heavy Industries di risarcire le vittime nel 2018, ma a causa della disputa diplomatica tra i due paesi, la compagnia non lo ha fatto. Il Giappone ha sostenuto che la questione era stata risolta in conformità con il trattato del 1965.

Tokyo/Seoul (Reuters)-Giappone ha avvertito giovedì che se un tribunale sudcoreano decidesse di confiscare i beni della Mitsubishi Heavy Industries come risarcimento per il lavoro forzato durante l’era coloniale, ci sarebbero conseguenze “serie”.

