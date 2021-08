Il Giappone ricovera solo l’ondata di casi COVID-19 più grave Reuters

© Reuters. Durante l’epidemia di Coronavirus (COVID-19) a Tokyo, in Giappone, il 2 agosto 2021, i pendolari che indossavano maschere sono arrivati ​​alla stazione di Shinagawa all’inizio della giornata lavorativa. REUTERS/Kevin Coombs



Autrice: Linda Seeger e Akiko Okamoto

TOKYO (Reuters) – I funzionari hanno dichiarato che il Giappone tratterà solo pazienti gravemente malati e a rischio COVID-19, mentre altri saranno messi in quarantena a casa a causa delle crescenti preoccupazioni per la città che ospita le Olimpiadi di Tokyo e altrove.

I casi di coronavirus nel Paese sono aumentati drasticamente, con oltre 10.000 nuove infezioni ogni giorno in tutto il Paese. Tokyo ha raggiunto il record di 4.058 sabato.

Hironori Sagara, preside dello Showa University Hospital, ha detto a Reuters che l’ospedale di Tokyo ha già sentito la crisi.

“Ad alcune persone è stata ripetutamente rifiutata l’ammissione”, ha detto in un’intervista. “Negli entusiasmanti Giochi Olimpici, la situazione del personale medico è molto grave”.

Il capo di gabinetto Kato Katsunobu ha detto ai giornalisti che sempre meno anziani sono infetti e la maggior parte di loro è stata vaccinata.

“D’altra parte, le infezioni tra i giovani sono in aumento e le persone tra i 40 e i 50 anni con sintomi gravi sono in aumento”, ha affermato. “Poiché alcune persone sono state ricoverate in ospedale a causa di un colpo di calore, alcune persone non hanno potuto essere ricoverate immediatamente in ospedale e si stanno riprendendo a casa”.

Il primo ministro Yoshihide Suga, che lunedì ha annunciato il cambiamento, ha affermato che il governo garantirà che le persone isolate in casa possano essere ricoverate in ospedale, se necessario. Le politiche precedenti si concentravano sull’ospedalizzazione di una gamma più ampia di pazienti.

Ma alcune persone temono che questa transizione possa portare a più morti.

La televisione pubblica NHK ha citato il leader del partito cadetto di opposizione Yukio Edano dicendo: “Lo chiamano trattamento a casa, ma in realtà rinunciano al trattamento a casa”.

Il Giappone lunedì ha esteso il suo stato di emergenza a tre prefetture vicino a Tokyo e alla prefettura di Osaka a ovest. L’emergenza esistente a Tokyo – la quarta volta dall’inizio della pandemia – e Okinawa durerà ora fino al 31 agosto.

La vaccinazione è in ritardo e il pubblico è stanco

Il Paese ha evitato un’epidemia devastante del virus: a partire da domenica, il numero totale di casi nel Paese era di circa 932.000 e il bilancio delle vittime era poco più di 15.000.

Ma ora sta lavorando per controllare la variante Delta molto diffusa, anche se il pubblico è sempre più stanco delle loro attività che sono principalmente restrizioni volontarie e il lancio della vaccinazione è in ritardo.

Meno del 30% della popolazione è completamente vaccinato e tre quarti della popolazione di età pari o superiore a 65 anni sono vaccinati.

I dati di Tokyo mostrano che a partire da domenica, quasi il 70% dei pazienti gravemente malati di COVID-19 ha letti pieni.

Sagara dello Showa University Hospital ha affermato che c’è una differenza tra letti teoricamente utilizzabili e letti che possono ricevere i pazienti immediatamente.

“Penso che quest’ultimo sia vicino allo zero”, ha detto, aggiungendo che se le infezioni continuano ad aumentare, gli ospedali dovranno limitare la chirurgia e altri trattamenti non COVID-19.

Ha detto: “Dobbiamo evitare di ospitare le Olimpiadi, ma il sistema sanitario crolla. Attualmente, l’infezione si sta diffondendo. Se aumenterà ulteriormente, (le Olimpiadi) saranno considerate un fallimento”.

Secondo le linee guida del Ministero della Salute, i pazienti critici sono definiti come pazienti che sono ricoverati in un’unità di terapia intensiva (ICU) o richiedono respiratori artificiali.

Secondo il Tokyo Shimbun, 12.000 pazienti sono stati messi in quarantena a casa, un aumento di 12 volte rispetto al mese precedente.

Secondo Suga Yoshihide e gli organizzatori olimpici, dal 23 luglio ad agosto. 8 Le Olimpiadi estive ei casi sono aumentati drasticamente.

Tuttavia, gli esperti medici affermano che ospitare le Olimpiadi invia un messaggio confuso che la necessità di rimanere a casa ha portato ad un aumento del numero di persone.

A differenza delle restrizioni volontarie e dei bassi tassi di vaccinazione in altre parti del Giappone, oltre l’80% degli atleti e degli allenatori nel Villaggio Olimpico di Tokyo è vaccinato, i test sono obbligatori e la circolazione è limitata. [L4N2P50YL]

Martedì gli organizzatori hanno annunciato 18 nuovi casi di COVID-19 relativi alle Olimpiadi, portando il totale dal 1° luglio a 294.