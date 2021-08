Il giapponese Yoshihide Suga ha promesso di non fare più la guerra perché i ministri hanno visitato il controverso santuario Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

2/2 © Reuters. Il 15 agosto 2021, a Tokyo, in Giappone, durante la pandemia di coronavirus (COVID-19), le persone hanno mantenuto le distanze sociali durante la visita al Santuario Yasukuni nel 76° anniversario della resa del Giappone nella seconda guerra mondiale. REUTERS/Molly Darlington



2/2

Autore: Takenaka Kiyoshi

Tokyo (Reuters) – Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha promesso domenica che il Giappone non farà mai più la guerra perché commemora la fine della seconda guerra mondiale e i membri del gabinetto visitano i santuari https://www.reuters.com/world/ asia – pacific/why-yasukuni-shrine-is-s-simbolo-controverso-japans-war-legacy-2021-08-13 è considerato dai critici come un simbolo del passato militarismo del paese.

A quasi otto anni dalla fine della guerra, questo conflitto è rimasto fonte di tensione tra il Giappone ei suoi vicini, in particolare Cina, Corea del Nord e Corea del Sud. Il Santuario Yasukuni nel centro di Tokyo è al centro della tensione.

Yoshihide Suga ha dichiarato durante una cerimonia commemorativa a Tokyo: “Dalla fine della guerra, il Giappone è stato sulla strada di un paese che apprezza la pace”. “Non dobbiamo mai ripetere gli errori della guerra. Continueremo a lavorare su questa. convinzione.”

Alla cerimonia di premiazione dello scorso anno, i suoi commenti erano quasi gli stessi di quelli del suo predecessore, Shinzo Abe. L’imperatore Naruhito espresse ancora una volta il suo “profondo rimorso” per la storia bellica del Giappone, e Yoshihide Suga non ne fece menzione.

Domenica scorsa, membri del gabinetto di Yoshihide Suga e Abe hanno visitato il Santuario Yasukuni, azioni che potrebbero far arrabbiare la Cina, la Corea del Nord e la Corea del Sud. Il quotidiano Sankei ha dichiarato che Yoshihide Suga non ha fatto visita, ma ha consegnato le offerte tramite il suo segretario.

Un rappresentante del Santuario Yasukuni ha rifiutato di commentare se il primo ministro ha inviato sacrifici. Al di fuori del normale orario di lavoro, nessuno nell’ufficio di Suga ha immediatamente commentato.

Il Santuario Yasukuni rende omaggio ai caduti in guerra giapponesi, inclusi 14 leader della Seconda Guerra Mondiale che sono stati designati come criminali di guerra di “classe A”, rendendolo una miccia per le tensioni. Dal 1910 al 1945, i coreani erano ancora infastiditi dal dominio giapponese, mentre i cinesi continuarono a odiare l’invasione del Giappone e la brutale occupazione di parti della Cina dal 1931 al 1945.

Molti giapponesi adorano i loro parenti al Santuario Yasukuni e i conservatori hanno affermato che i leader dovrebbero essere in grado di commemorare le vittime della guerra. Tuttavia, in considerazione del fatto che i criminali di guerra erano tra le persone lodate al Santuario Yasukuni, Cina, Corea del Nord e Corea del Sud hanno entrambe espresso la loro opposizione.

Di fronte alle continue piogge e alla recente ondata di nuovi casi di coronavirus a Tokyo, il santuario ha accolto un flusso costante di turisti fin dal primo mattino, comprese famiglie con bambini e persone in uniforme militare.

“Sentite condoglianze”

Il ministro dell’Ambiente Shinjiro Koizumi e il ministro dell’Istruzione Hiroshi Hagikuta hanno entrambi reso omaggio. La loro visita è arrivata dopo che il ministro della Difesa Nobuo Kishi ha fatto visita al Santuario Yasukuni venerdì.

Hagikuta ha detto ai giornalisti: “Come negli anni precedenti, esprimo le mie sincere condoglianze a coloro che sono morti nell’ultima guerra e ribadisco il mio impegno per la pace permanente”.

Quando gli è stato chiesto della Corea del Sud e dell’opposizione della Cina alla visita del ministro, ha detto che è naturale rendere omaggio a coloro che si sono sacrificati per il paese e sperare che i vicini del Giappone lo capiranno.

Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha affermato che il governo sudcoreano è ancora disposto a dialogare con il Giappone per rafforzare la cooperazione mentre cerca di risolvere controversie storiche che hanno danneggiato le relazioni bilaterali.

Dopo che le foto scattate da attori cinesi al Santuario Yasukuni nel 2018 e nel 2019 sono circolate online e hanno suscitato indignazione, la China Performing Arts Association ha chiesto il boicottaggio del simbolismo del Santuario Yasukuni.

Nel 2013, Abe ha visitato il Santuario Yasukuni come primo ministro, provocando rabbia a Pechino e Seoul, mentre gli Stati Uniti hanno espresso “delusione”. Non è più diventato il primo ministro, ma ha fatto un sacrificio.

Dopo la sua visita di domenica, l’ex primo ministro, che è ancora membro del parlamento, ha detto ai giornalisti di aver reso omaggio alle anime delle vittime della guerra.