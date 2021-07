Il gigante chimico Ineos sostiene la cattura e lo stoccaggio del carbonio in Scozia Reuters

Il progetto Acorn è stato sviluppato da Storegga con partner come Shell (LON:) e Harbour Energy per immagazzinare anidride carbonica sotto il Mare del Nord.

“Il sistema di cattura e stoccaggio del carbonio fornirà un modo importante per i grandi emettitori industriali in tutta la Scozia di catturare e immagazzinare in modo permanente e sicuro le emissioni di anidride carbonica”, ha affermato Andrew Gardner, presidente di Ineos Grangemouth.

Ineos ha affermato che discuterà le opzioni di emissione per il suo impianto petrolchimico e raffineria di Grangemouth con Petroineos, una joint venture di PetroChina, che gestisce la raffineria, come parte della transazione.

Alcuni scienziati hanno affermato che per raggiungere l’obiettivo climatico fissato dall’Accordo di Parigi volto a limitare il riscaldamento globale a meno di 1,5 gradi Celsius, saranno necessarie tecnologie per catturare e immagazzinare le emissioni di anidride carbonica (CO2), ma esistono pochi progetti su larga scala.

LONDRA (Reuters) – Il gigante chimico Ineos ha dichiarato venerdì che collaborerà con il progetto Acorn Carbon Capture and Storage per aiutare a sviluppare il primo sistema scozzese di cattura e stoccaggio del carbonio.

© Reuters. Foto del file: Il 27 settembre 20, dopo che Ineos ha ricevuto la prima spedizione di gas di scisto destinato al Regno Unito al molo di Grangemouth in Scozia, nel Regno Unito, un uomo ha giocato con tubi di sacca antincendio come obiezione alla protesta contro la fratturazione idraulica di. 2/2

