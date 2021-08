Il giudice degli Stati Uniti chiede al CDC di sospendere l’ordine di espulsione per COVID-19 Reuters

“La corte è impotente. La Corte Suprema non ha emesso un parere di controllo in questo caso, e il precedente del circuito stabilisce che i voti contro i giudici non devono essere combinati con i voti dei giudici approvati per rendere le leggi vincolanti”, ha scritto.

Il governo ha dichiarato che continuerà a sollecitare i governi statali e locali a stanziare rapidamente i 46,5 miliardi di dollari in fondi per l’assistenza agli affitti di emergenza approvati dal Congresso.

Il portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha dichiarato in una dichiarazione che il governo è “felice che il tribunale distrettuale abbia mantenuto l’ordine di sospensione, ma sappiamo che in questo caso potrebbero essere intentate ulteriori azioni legali”.

La decisione procedurale del giudice distrettuale degli Stati Uniti Dabney Friedrich è stata una vittoria per l’amministrazione Biden. Ha detto che il gruppo di agenti immobiliari deve rivolgersi alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia per contestare la nuova ingiunzione CDC di 60 giorni che scadrà il 3 ottobre.

WASHINGTON (Reuters) – Nonostante abbia messo in dubbio la legalità del nuovo ordine, venerdì un giudice degli Stati Uniti ha respinto una proposta per impedire ai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) di attuare una moratoria sugli sfratti residenziali la scorsa settimana.

© Reuters. Foto del file: Il membro del Congresso degli Stati Uniti Corey Bush (D-MO) ha visto un sacco a pelo sulla sua sedia. Ha trascorso la notte sui gradini del Campidoglio degli Stati Uniti per sottolineare che la moratoria federale sugli sfratti legati alla pandemia sta per scadere, Washi 2/2

