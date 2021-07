Il giudice federale blocca l’applicazione del divieto dell’Arkansas sulla maggior parte degli aborti Reuters

Come molte altre restrizioni all’aborto negli stati a guida repubblicana negli ultimi anni, il divieto dell’Arkansas fa parte degli sforzi conservatori per indurre la Corte Suprema a revocare Roe v. Wade perché l’equilibrio della corte si inclina ulteriormente a destra.

Nella sua opinione di 21 pagine, la Baker crede anche che se le normative pertinenti entreranno in vigore e le sfide ad esse saranno ancora in fase di revisione, allora le donne che cercano aborti in Arkansas dovranno affrontare un danno irreparabile. Il giudice ha sottolineato che l’Arkansas è al quinto posto tra i 50 stati degli Stati Uniti.

A maggio, il fornitore di assistenza sanitaria per le donne Planned Parenthood e l’American Civil Liberties Union (ACLU) hanno intentato una causa per conto della clinica per aborti Little Rock Planning Services, mettendo in dubbio la costituzionalità della misura.

Non sono ammesse eccezioni per i casi di stupro o incesto.

La misura è stata approvata dal legislatore statale controllato dai repubblicani e firmata dal governatore repubblicano Asa Hutchinson a marzo e renderà reato l’aborto dei medici a meno che non sia necessario per proteggere la vita delle donne incinte.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Christine Baker, seduto nella capitale dello stato, Little Rock, ha emesso un’ingiunzione preliminare, una delle leggi anti-aborto più severe negli Stati Uniti, e gli oppositori del divieto la chiedono. Inizialmente era previsto che entrasse in vigore mercoledì prossimo.

(Reuters)-Un giudice federale martedì ha bloccato l’attuazione della nuova legge dell’Arkansas, che proibisce tutti gli aborti tranne che per le emergenze mediche, fino a quando non avrà l’opportunità di determinare un ricorso legale alla legge in base al suo caso.

