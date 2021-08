Il giudice ha messo in dubbio il tentativo di Fox News di scuotere la causa elettorale da 2,7 miliardi di dollari di Smartmatic Reuters

Fox News, Giuliani e Powell sono stati tutti citati in giudizio per diffamazione da un’altra società di software di voto, Dominion Voting Systems. La scorsa settimana, un giudice ha respinto la proposta di Powell e Giuliani di respingere le accuse contro di loro.

Il giudice ha sottolineato che gli esperti hanno confutato la teoria del complotto secondo cui l’elezione è stata violata, aggiungendo che anche il conduttore di Fox News Tucker Carlson ha criticato Powell per non aver fornito prove a sostegno di questa teoria.

“Perché questa non è calunnia?” disse il giudice. “Ci sono prove che Smartmatic sia vietato in Texas?”

Il giudice ha messo in dubbio che le affermazioni di Powell e Giuliani su Smartmatic sulle onde radio di Fox avessero qualche fondamento, come se la società fosse stata bandita in Texas.

In una virtuale discussione orale, il giudice dello Stato di New York David Cohen ha espresso simpatia a Smartmatic, azienda che ha citato in giudizio Fox e Donald Trump, due ex avvocati Sidney Powell e Rudy Giuliani. Piccola azienda, l’avvocato di quest’ultimo l’ha erroneamente accusata di aver manipolato il voto contrario l’ex avvocato. Presidente.

© Reuters. Foto del file: Gli elettori hanno aspettato per ore durante il periodo di voto anticipato a Brooklyn, New York, New York, USA il 27 ottobre 2020, compresi alcuni che hanno ricevuto panini dai volontari a Brooklyn. REUTERS/Mike Segar/Dottore degli archivi 2/3

