Il giudice nominato da Bush ascolterà la lotta degli Stati Uniti per bloccare l’acquisizione da parte di Aon di Willis Tower Reuters

Walton è anche un ex membro del Foreign Intelligence Surveillance Court degli Stati Uniti, un tribunale segreto degli Stati Uniti che gestisce le applicazioni di sorveglianza elettronica. È stato il giudice supremo di uno dei sette anni trascorsi in tribunale.

Walton è stato nominato per entrare in tribunale dal presidente George W. Bush e in precedenza è stato giudice dell’Alta Corte del Distretto di Columbia dal 1981 al 1989 e dal 1991 al 2001.

Washington (Reuters)-Il giudice senior Reggie Walton, che è entrato a far parte della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia nel 2001, verrà a conoscenza dell’intenzione del Dipartimento di Giustizia di impedire al broker assicurativo Aon (NYSE:) di pagare 300 $ 100 milioni per l’acquisizione di Willis Towers Contenzioso Watson (Willis Towers Watson). Nasdaq :).

© Reuters. Foto del file: Il 3 giugno 2020, nel Sydney Central Business District, in Australia, quando le restrizioni sulla malattia di Coronavirus (COVID-19) sono allentate, si può vedere un edificio per uffici con il logo Aon. REUTERS/Loren Elliott

